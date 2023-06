Meister in der Bezirksliga Die Rehe wirft nichts um

Es gibt immer wieder Mannschaften, die lassen vom ersten Spieltag an keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Die sind so weit voraus, dass sie nur Höhen kennen, keine Tiefen. Bei Teams solcher Kategorie ist die Meisterschaft nur logische Konsequenz, das i-Tüpfelchen auf ihre Start-Ziel-Überlegenheit.