Meister in der Kreisliga A SV Adler beweist große Comeback-Qualitäten

Es gibt in der Welt des Fußballs wohl kaum einen häufiger zitierten Satz als Sepp Herbergers Zusammenfassung: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.“ Doch während Herbergers Charakterisierung des Spielgeräts zweifellos universelle Gültigkeit hat, meldet Michael Büchel, Trainer des SV Adler, Zweifel am zweiten Teil dieses Satzes an: „Das Spiel ist dann vorbei, wenn der Schiri pfeift.“