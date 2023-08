Motorsport-Serie setzt auf deutsche Hauptstadt Die Formel E beschert Berlin Millioneneinnahmen

Tempelhofer Feld bringt Geld. Reichlich sogar. Zumindest, wenn die Formel E dort ihre Runden dreht. So hat das Berlin-Gastspiel der vollelektronischen Rennserie Ende April in diesem Jahr dem Großraum Berlin einen wirtschaftlichen Nutzen von 81 Millionen Euro in die Kassen gespült. Das geht aus einer Studie von Nielsen Sports Analysis hervor.