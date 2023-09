Nach Übernahme der Frauenabteilung  Freundschaftsspiel zwischen den Männern von Hertha 03 und Hertha BSC

Vor vier Jahren, noch kurz vor der Pandemie, bebte das Ernst-Reuter-Stadion in Berlin-Zehlendorf. Zu Gast war Hertha BSC bei Hertha 03 und 3400 Zuschauende waren dabei. Jetzt ist es wieder so weit: Am Freitag bestreiten die beiden Teams erneut ein Freundschaftsspiel, das eine gewisse Botschaft vermitteln soll: Hertha BSC und Hertha 03 sind Kooperationspartner. Zumindest auf dem Papier.