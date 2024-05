Nach enttäuschendem Jahr Dardai muss Trainerposten bei Hertha BSC zum Saisonende räumen

Die Entscheidung ist gefallen: Pal Dardai muss seinen Trainerposten beim Berliner Fußball-Zweitligisten Hertha BSC zum Saisonende räumen. Das melden mehrere Medien, zuerst die „Bild“-Zeitung, am Samstagmorgen.

Demnach hat Geschäftsführer Thomas Herrich Dardai die Entscheidung im Laufe der Woche mitgeteilt – und der Ungar diese ruhig aufgenommen. Die Mannschaft soll zum Teil schon Bescheid wissen. Dardai hat bei Hertha einen auslaufenden Vertrag, muss daher weder gekündigt noch abgefunden werden.

Gerüchte um eine Ablösung Dardais hielten sich hartnäckig in diesem Jahr. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, aus einem aufstiegstauglichen Kader keine Zweitliga-Spitzenmannschaft geformt zu haben. Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) könnte sein letztes als Hertha-Trainer sein.

Offensiv überzeugten die Berliner in dieser Spielzeit durchaus. In der Abwehr hat die Mannschaft dagegen weiterhin massive Probleme. Kein Team hat in der Rückrunde mehr Gegentore kassiert.

Vor der Partie sagte Dardai: „Wir haben schon alles versucht, alles probiert. Es ist trotzdem das Gleiche. Die Qualität im defensiven Verhalten, tut mir leid, reicht nicht“, sagte Dardai.

„Nach Standards, zweiten Bällen, alles was prallt und du da sein musst. Da haben wir sehr viel Tore kassiert. Wenn du das immer wieder bekommst, ist das Qualität.“ (Tsp, dpa)