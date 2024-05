Nach Informationen des „Kicker“ Trainer Bjelica und der 1. FC Union trennen sich wohl im Sommer

Der 1. FC Union und Trainer Nenad Bjelica gehen im Sommer getrennte Wege. Das berichtete der Kicker am Mittwochmorgen. Der 52-jährige Kroate hatte den Fußball-Bundesligisten im vergangenen November übernommen, nachdem die Berliner unter Vorgänger Urs Fischer auf einem Abstiegsplatz rangierten nach dem 12. Spieltag.

Zunächst hatte Bjelica Union wieder nach oben geführt in der Tabelle, in den folgenden Monaten folgte aber wieder der Absturz in den Keller. Der einstige Vorsprung von neun Punkten auf den Relegationsplatz ist für den Tabellen-14. auf zwei Punkte zusammengeschrumpft.

Nach Informationen des Kicker gab es daher zwischenzeitlich Überlegungen, sich noch vor dem kommenden Duell gegen den direkten Konkurrenten VfL Bochum am Sonntag von Bjelica zu trennen. Das Präsidium entschied am Montag allerdings, den Abstiegskampf gemeinsam anzugehen. Eine vorzeitige Trennung dürfte dennoch weiterhin nicht ausgeschlossen sein. (Tsp)