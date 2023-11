NFL-Gastspiel in Frankfurt New England Patriots können Misere nicht stoppen

Football-Traditionsclub New England Patriots hat seine sportliche Misere auch auf deutschem Boden nicht stoppen können. Der sechsmalige Gewinner des Super Bowls verlor am Sonntag in Frankfurt mit 6:10 (3:7) gegen die Indianapolis Colts und musste damit die achte Niederlage im zehnten Saisonspiel der NFL hinnehmen. Die Patriots sind eines der schlechtesten Teams der Liga.

Unter den 50 144 Zuschauern waren zahlreiche Patriots-Fans. Die NFL hätte – trotz des Duells zweier sportlich durchwachsener Teams – mehrere Millionen Tickets verkaufen können.

Vor einer Woche hatte Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in Frankfurt das Spitzenspiel gegen die Miami Dolphins mit 21:14 für sich entschieden. Im Jahr 2024 ist München wieder als deutscher Austragungsort dran, dann ist eine Partie der Regular Season geplant. 2025 ist Frankfurt erneut am Zug.

Über das Jahr 2025 hinaus gibt es zwischen der NFL und Deutschland noch keine fixe Vereinbarung. Liga-Boss Roger Goodell hat bereits betont, die Zusammenarbeit ausbauen zu wollen. (dpa)