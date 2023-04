„Nichts zu verlieren, nur eine Menge zu gewinnen“ Albas Basketballerinnen wollen ihre erstaunliche Reise fortsetzen

Unter dem Motto „Alles oder Nichts“ geht es am Freitag für Alba Berlin in die zweite Halbfinalpartie. Gewinnen die Berlinerinnen, besteht die Chance auf den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft weiter. Verlieren sie, ist die Reise in dieser Saison beendet. Im ersten Bundesligajahr den sechsten Tabellenplatz erreicht und sich damit für die Play-offs qualifiziert, mit Herne den Tabellendritten im Viertelfinale mit zwei Overtime-Siegen in zwei Spielen besiegt und ins Halbfinale eingezogen – es ist schon jetzt eine Reise, die überzeugt.