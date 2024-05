Nördlichster Aufsteiger aller Zeiten Holstein Kiel besiegt seinen Fluch

Feuerwerk stieg vor dem Holstein-Stadion beim letzten Heimspiel der Saison schon in der 89. Spielminute auf. Nicht für jeden Fan war das ein gutes Zeichen. Niemand wollte sich zu früh freuen. Denn das kannten sie bis vor wenigen Tagen. Sie schienen die Rolle des Fast-Bundesligisten aus Schleswig-Holstein fest gebucht zu haben, sie haben immer noch einen Weg gefunden, in den finalen Momenten tragisch zu scheitern.

Bereits vor drei Jahren schien der Aufstieg von Holstein Kiel Wochen vor dem letzten Spieltag so gut wie sicher. Aber dann kam 2021 das finale Straucheln zum Saisonende – Kiel landete auf dem Relegationsplatz. Gegen den Erstligisten 1. FC Köln gelang den Norddeutschen auswärts ein 1:0-Sieg. Das Rückspiel endete dann aber in Kiel mit 1:5, damals noch unter Corona-Bedingungen. So nah kam Kiel dem Bundesliga-Oberhaus schon 2018, damals gab es das Aus ebenfalls in der Relegation, gegen den VfL Wolfsburg.

Ein Novum in der Fußballgeschichte

„Alle drei Jahre ein Scheitern in der Relegation, das wäre schlimm geworden“, sagt Holstein-Reporter und Autor Matthias Hermann. Aber dazu kam es diesmal nicht. Die Kieler Sportvereinigung Holstein hielt am Sonntag das Remis gegen Fortuna Düsseldorf. Norddeutsche Ekstase folgte: Platzsturm, Bengalos, Bierduschen.

Wir wissen, dass wir Geschichte geschrieben haben. Holstein-Stürmer Steven Skrzybski

„Wir wissen, dass wir Geschichte geschrieben haben“, sagt Holstein-Stürmer Steven Skrzybski, ehemaliger Spieler beim 1. FC Union Berlin. Ein Novum in der Fußballgeschichte: Der erste Aufstieg eines Vereins aus Schleswig-Holstein in die Fußball-Bundesliga. Jedes westdeutsche Bundesland hatte mindestens einen Fußballverein in der seit 1963 bestehenden Bundesliga. Zum Vergleich: das Saarland stellte bereits drei Erstligisten.

Dabei ist die Kieler Sportvereinigung Holstein ein traditionsreicher Klub. Holstein Kiel wurde Deutscher Fußballmeister; 1912 siegte ein Vorgängerverein im Finale gegen den Karlsruher FV. Der Kieler Autor Dirk Knipphals schreibt in der taz, dass Holstein nach der Meisterschaft 1912 „gut hundert Jahre lang nicht viel gerissen“ habe. Was nicht ganz stimmt, da 1930 – nach 1910 – Holstein immerhin Vizemeister wurde. Im Finale 1930 unterlagen die Kieler im Düsseldorfer Rheinstadion Hertha BSC 4:5.

Ständige personelle Umbrüche prägten das Vereinsleben

Erst 2017 stieg Kiel in die Zweite Liga auf. Zuvor spielte Holstein 36 Jahre lang dritt- oder viertklassig. 2018 stieg der Hamburger SV in die Zweite Liga ab und bleibt dort mindestens ein siebentes Jahr. Der mittlerweile 33-jährige Holstein-Mittelfeldspieler Lewis Holtby spielte 2018 noch beim Hamburger Absteiger, ebenso wie der jetzige Kieler Stürmer Fiete Arp.

Gleich im allerersten Zweitligaspiel 2018 im Volkspark gewann Holstein 3:0. „Da dachten wir uns, das sei vielleicht das Beste, was uns in den kommenden zehn Jahren passieren konnte“, sagt Holstein-Beobachter Matthias Hermann.

15.034 Zuschauende passen in das Holstein-Stadion.

Personelle Umbrüche musste der Verein ständig verkraften. Publikumsheld Fin Bartels beendete 2023 seine Profi-Karriere, der gebürtige Kieler Fabian Reese ging zu Hertha BSC, 15 weitere Abgänge gab es im vergangenen Sommer. Doch ein ruhiges mediales Umfeld, ein regionaler Sponsorenpool, gute Arbeit im Vorstand und in der Geschäftsführung führten zum Erfolg.

Das Holstein-Stadion steht sinnbildlich für die familiäre Atmosphäre. 15.034 Zuschauende passen nur hinein, gespielt wird seit Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung der DFL. Lediglich 6100 Dauerkarten werden in der kommenden Saison ausgegeben. „Mehr Presseplätze, mehr Sicherheitsvorkehrungen“, erwartet Christian Voss, der für die Stadiontechnik zuständig ist. „Aber mehr Zuschauer können wir nicht hineinzaubern.“

„Am Sonntag wollen wir Meister werden“, sagt der aus Pforzheim stammende Trainer Marcel Rapp. Neben Holstein Kiel (65 Punkte) steht der FC St. Pauli (66 Punkte) als zweiter Aufsteiger fest. Während Holstein Kiel bei Hannover 96 antritt, gastiert der FC St. Pauli bei Wehen Wiesbaden. Unabhängig vom Ergebnis wird Pfingstmontag der Aufstieg auf dem Kieler Rathausplatz gefeiert. Ein Autokorso ist geplant. Die Wettervorhersage: sonnig.