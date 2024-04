Notfall im Karlsruher Fanblock in Halbzeit eins Hertha BSC verliert offenen Schlagabtausch 2:3 beim KSC

Hertha BSC hat den erhofften dritten Sieg in Serie verpasst und in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Rückschlag kassiert. Die Berliner verloren beim Karlsruher SC am Sonntag mit 2:3 (1:2) und rutschten auf den siebten Tabellenplatz ab. Noch mal ins Aufstiegsrennen eingegriffen hätten die Hauptstädter vermutlich ohnehin nicht. Trainer Pal Dardai kann mit Blick auf seine ungeklärte Zukunft aber jedes gute Ergebnis brauchen.

Karlsruher SC - Hertha BSC 3:2 (2:1) Karlsruhe: Drewes - M. Thiede, Franke, Beifus, Heise (78. Brosinski) - Burnic (66. Schleusener), Gondorf, L. Jensen (66. N. Rapp), Wanitzek, Nebel (90.+1 Kobald) - Matanovic (78. Stindl). Hertha: T. Ernst - Kenny, Kempf, Marton Dardai, Karbownik - Zeefuik (83. Bouchalakis), Palko Dardai (69. Scherhant), Barkok (69. Niederlechner) - Winkler (60. Maza), Tabakovic, Reese. Schiedsrichter: Dankert. Zuschauer: 33.000 (ausverkauft). Tore: 1:0 M. Thiede (16.), 1:1 Tabakovic (23.), 2:1 Matanovic (45.), 3:1 Wanitzek (77.), 3:2 Tabakovic (87./Handelfmeter).

Marco Thiede, der erstmals in dieser Saison ein Liga-Spiel von Beginn an bestritt, brachte den KSC in der 16. Minute in Führung. Haris Tabakovic (23.) sorgte mit seinem 20. Saisontor für den Ausgleich, dann traf Igor Matanovic (45.) erneut für die Badener.

Die Hertha kratzte am 2:2, doch Marvin Wanitzek (77.) erhöhte für Karlsruhe. Die Gäste konnten durch ein weiteres Tor von Tabakovic per Handelfmeter (87.) nur noch verkürzen. Der KSC kletterte durch seinen vierten Heimsieg in Serie auf Rang fünf. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt allerdings neun Punkte.

Die Vereine verbindet eine enge Freundschaft. © IMAGO/Jan Huebner

Während der ersten Halbzeit gab es einen medizinischen Notfall. Ein Fan der Gastgeber war von der Brüstung gestürzt. Die Person sei medizinisch versorgt und abtransportiert worden, teilte der KSC mit. Sie sei ansprechbar.

Die Fanlager beider Klubs, die seit Jahrzehnten eine innige Freundschaft verbindet, hatten die Unterstützung von den Rängen daraufhin bis zur Pause eingestellt. Vor dem Spiel hatte es eine Choreografie durch fast das ganze Stadion gegeben. (dpa)