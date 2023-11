Paukenschlag bei den Wasserfreunden Spandau 04 stellt Trainer Athanasios Kechagias frei

Paukenschlag beim deutschen Wasserball-Rekordmeister Spandau 04. Wie die Wasserfreunde am Abend mitteilten, hat der Klub Trainer Athanasios Kechagias freigestellt.

In der Mitteilung werden Präsident Hagen Stamm und Manager Peter Röhle zitiert, die „übereinstimmend“ sagen: „Wir haben diese Entscheidung unabhängig von den bevorstehenden sportlichen Aufgaben im Interesse der Zukunft unseres Herren-Wasserballteams und der über Jahrzehnte erworbenen nationalen und internationalen Reputation unseres Vereins getroffen.“ Darüber hinaus wollte sich der Verein nicht zum Sachverhalt äußern. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Kechagias war seit Mitte 2022 Trainer bei den Wasserfreunden und hatte mit dem Team in der vorigen Saison die Meisterschaft geholt. In dieser Spielzeit gewann Spandau den Supercup sowie alle bisherigen fünf Bundesligaspiele. In der Champions League besteht noch die Chance auf das Weiterkommen. (Tsp)