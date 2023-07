Pfeifkonzert und leere Ränge Es fehlt etwas bei den Europaspielen

Am Samstagabend herrschte bereits Abschiedsstimmung in Krynica-Zdroj. In der knapp 11.000 Einwohner zählenden Außenstelle der Europaspiele von Krakau, 125 Kilometer entfernt vom Zentrum des Multisportereignisses gelegen, waren die Volunteers und Helfer zum Abschluss der Wettbewerbe in Taekwondo, Judo und Mountainbiking zu einer Party geladen.