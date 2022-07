Der 1. FC Union hat bei der nötigen Reduzierung des großen Kaders einen ersten Schritt gemacht. Pawel Wszolek kehrt in seine Heimat zu Legia Warschau zurück. Der rechte Mittelfeldspieler war erst vor einem Jahr ablösefrei zu Union gewechselt, kam bei den Berlinern aber nur auf einen Einsatz, in der ersten Runde des DFB-Pokals spielte er 17 Minuten.

In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde der Pole bereits an Legia Warschau verliehen, wo er sechs Tore erzielte und drei weitere vorbereitete. Nun konnten sich beide Mannschaften auf einen festen Transfer einigen. Bei Legia unterschrieb Wszolek einen Vertrag bis 2025. „Pawel Wszolek hat die für ihn sicher nicht zufriedenstellende Situation angenommen und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Für seine professionelle Einstellung sind wir ihm sehr dankbar und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft“, wird Unions Manager Oliver Ruhnert in einer Vereinsmitteilung zitiert. (Tsp)