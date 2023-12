Premier League Nuno Espírito Santo neuer Trainer bei Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo ist neuer Trainer bei Nottingham Forest. Das gab der Premier-League-Club am Mittwoch, einen Tag nach der Trennung von Steve Cooper, bekannt. Der 49 Jahre alte Santo unterschrieb in Nottingham einen Vertrag über zweieinhalb Jahre und wird am Samstag im Heimspiel gegen den AFC Bournemouth erstmals auf der Bank sitzen.

Santo trainierte in England bereits die Wolverhampton Wanderers, die er zunächst als Zweitliga-Meister in die Premier League und später bis ins Viertelfinale der Europa League führte, und Tottenham Hotspur. Zuletzt arbeitete der Portugiese als Coach des arabischen Clubs al-Ittihad, mit dem er die Meisterschaft und den Pokal gewann.

Nottingham Forest hatte sich am Dienstag nach mehr als zwei Jahren von Trainer Steve Cooper getrennt, nachdem das Team zuletzt nur einen Sieg aus 13 Liga-Spielen geholt hatte und auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht war. (dpa)