Prominenz auf der Kreuzberger Sports Base Kicken für mehr Anerkennung am Weltfrauentag

Am Mittwoch war Weltfrauentag. An diesem Tag setzen sich jährlich Menschen in diversen Aktionen und Demonstrationen für mehr Gerechtigkeit für Frauen ein. Auch in der Sports Base am Schleusenufer blieb der Weltfrauentag in diesem Jahr nicht unbemerkt, ganz im Gegenteil: Hier verbrachten am Mittwoch etwa hundert Fußballerinnen aus Berlin und viele Zuschauer*innen, darunter prominente Persönlichkeiten, ihren Feiertag im Rahmen eines Fußballturniers für Frauen — auf und neben dem Platz.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden