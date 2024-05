Brisantes Regionalliga-Topspiel gegen BFC Dynamo Energie Cottbus steht Bayer Leverkusen in nichts nach

Im Fußball braucht es manchmal nur wenige Augenblicke, um die Welt zu verändern. Als am vergangenen Samstag im Leag Energie Stadion die 86. Minute anbrach, lagen dunkle Wolken über dem FC Energie Cottbus. Die Lausitzer hatten soeben einen 2:0-Vorsprung gegen Lok Leipzig weggeschmissen und drohten mit einer Niederlage drei Spieltage vor Schluss die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost zu verlieren.

Sieben Minuten und zwei Traumtore später allerdings war die Welt wieder eine andere – und das Trauerhaus nach dem Siegtor in der dritten Minute der Nachspielzeit ein Tollhaus. Der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz wusste nach der Achterbahnfahrt auch genau, bei wem es sich zu bedanken galt: „Beim 3:3 und 4:3 hat der Fußballgott mitgeholfen.“ Im Übrigen nicht zum ersten Mal.

Eigentlich war sich ganz Fußballdeutschland einig, dass der Allmächtige in dieser Saison ausschließlich für Bayer Leverkusen Sorge getragen haben konnte, indem er Xabi Alonsos makellose Comeback-Könige mit unzähligen späten Wendungen zur ersten deutschen Meisterschaft überhaupt geführt hat. Wer sich die Saison des Viertliga-Tabellenführers aus Brandenburg anschaut, muss aber zu dem Schluss kommen, dass die Gottheit wohl auch für den FC Energie noch ein paar Segnungen übrig hatte.

Ich glaube an Belohnung und ich glaube an den Fußballgott. Claus-Dieter Wollitz, Trainer bei Cottbus

Während Leverkusen mit sieben Toren nach Ablauf der 90. Minute insgesamt neun Punkte sicherte, waren es bei Cottbus bisher acht Treffer und sieben Zähler. Vor dem Last-Minute-Erfolg gegen Leipzig hatte Energie schon gegen Viktoria 89 (beim 4:3 fielen das 3:3 in der 90. und das 4:3 in der 95. Minute) und den Berliner AK (beim 2:1 fiel das Siegtor in der 97. Minute) alle Ermessensspielräume der Schiedsrichter ausgereizt. BAK-Coach Volkan Uluc ließ sich deshalb auch zu der Aussage hinreißen: „Es wird so lange gespielt, bis Cottbus gewinnt.“

Nun spricht einiges dafür, dass Cottbus auch den Dreikampf um den Drittliga-Aufstieg mit dem Greifswalder FC und dem BFC Dynamo gewinnen könnte. Bei noch neun zu vergebenden Punkten liegen die Lausitzer zwei Zähler vor Greifswald und sieben vor den Hohenschönhausenern, die bereits die Trennung zum Saisonende von Trainer Dirk Kunert verkündet und nur noch arg theoretische Chancen auf Platz eins haben. Am Samstag (16 Uhr/MDR) kommt es im Sportforum zum direkten Duell der beiden verhassten Rivalen.

Cottbus will als erste Mannschaft in der Liga seinen Titel verteidigen

Dass Energie in dieser vielversprechenden Ausgangsposition ist, hat man vor allem guten Wintertransfers und einer stabileren Rückrunde zu verdanken. In der zweiten Saisonhälfte gewann das Wollitz-Team zehn von 14 Spielen und holte 32 von 42 möglichen Punkten (zum Vergleich: Greifswald 28 und Herbstmeister Dynamo nur 22).

Für „Pele“ Wollitz ist das alles die logische Konsequenz jahrelanger Verdienste. In seinen fünf Regionalliga-Jahren mit Cottbus führte er den Klub einmal auf Platz drei (2022), einmal auf Platz zwei (2017) und dreimal auf Platz eins (2018, 2020; hier verließ er Cottbus in der Winterpause als Tabellenführer, 2023). Auch der Relegation wegen durfte er aber nur einmal auch den Preis entgegennehmen. In diesem Jahr, wo der Nordost-Meister direkt aufsteigt, wollen er und Cottbus das, was ihnen zusteht. „Ich glaube an Belohnung und ich glaube an den Fußballgott“, erklärt Wollitz. „Wir machen das jedes Jahr, irgendwann bist du auch mal dran.“ Energie wäre in der zwölfjährigen Geschichte der Regionalliga Nordost der erste Meister, der seinen Titel verteidigt.

Doch die Ziellinie hat Cottbus noch nicht überquert und der Regionalliga-Spitzenreiter hat im Laufe der Serie auch nicht immer den Eindruck der Unfehlbarkeit hinterlassen, was erschreckende Leistungen wie gegen Erfurt (0:2), Chemie Leipzig (0:3) oder eben auch Phasen gegen Lok Leipzig zeigten. Energie versprüht dabei nicht nur einen Hauch von Leverkusen – sondern manchmal auch von Köln oder Darmstadt. Oder wie Angreifer Timmy Thiele nach dem 4:3 vor einer Woche kommentierte: „Irgendwie richtig geil und unnötig zugleich.“

Das strapaziert nicht selten auch die Nerven des Anhangs. Ein Cottbus-Fan twitterte nach dem aufwühlenden Sieg vor einer Woche: „Dieser Verein bringt mich ins Grab. Ich weiß es.“ Da könnte dann wohl auch der Fußballgott nicht mehr helfen.