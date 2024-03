Als Tabellenerster nach der Hauptrunde geht das Team von FASS Berlin am Sonnabend (19 Uhr, Erika-Heß-Eisstadion) in die Play-offs der Regionalliga Ost. Im Viertelfinale brauchen die Berliner gegen den ESC Dresden 1b zwei Siege zum Weiterkommen. Eine vereinshistorisch interessante Leistung haben sie mit Rang eins in der Regionalliga schon jetzt vollbracht. Insgesamt gelang FASS dies bisher nur drei Mal in der Klubgeschichte. Zuletzt vor 44 Jahren, also 1981, in der Regionalliga Nord.