Roller Skating um Medaillen Kim Lara Heinrichs hat in Berlin viel vor

Was könnte eine Bewohnerin der Region um das beschauliche Städtchen Düren, die oft als das Tor zur Nordeifel bezeichnet wird, zwischen Aachen und Köln liegt und rund 100.000 Einwohner*innen zählt in noch jungen Jahren dazu bringen, ihre Heimat in Richtung Berlin zu verlassen? Und dann auch noch drei Mal innerhalb eines Jahres. Für Sportlerinnen in populären Sportarten, wie Fußball oder dem Sport der Stadt, Volleyball, ist das vielleicht normal. Keineswegs aber für Schüler*innen der Christophorus-Schule, die von Schüler*innen aller Altersklassen besucht wird, bei denen eine geistige Behinderung vorliegt.