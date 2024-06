SailGP in New York Sebastian Vettel unterstützt den Berliner Erik Heil und das Team Germany

Nicht ohne Grund wird dieser Wettbewerb auch als Formel 1 des Segelns bezeichnet: Beim SailGP fliegen die Boote mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h über das Wasser. Der nächste Grand Prix wird am Wochenende vor New York ausgetragen und ist das vorletzte von 13 Events in dieser Saison. Team Germany, das diese Saison erstmals mit dabei ist, startet ebenfalls. Mit an Bord und Schlüsselfigur ist der Steuermann Erik Heil.