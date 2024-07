Scham versus Verzweiflung Wie pinkeln Radprofis auf der Tour de France? 

Sechs Stunden auf dem Fahrrad, zwölf Flaschen Wasser, Millionen Schweißtropfen auf der Haut. In der Blase schwappen unangenehm viele Milliliter gegen die Bauchwand, die sich bei jedem Pedaltritt bemerkbar machen. Aber keine Zeit, um entspannt anzuhalten und sich die gewünschte Erleichterung zu verschaffen.

Vor diesem Problem stehen Profiradfahrer:innen. Einzelne Etappen können an die sechs Stunden dauern, teilweise in großer Hitze und Höhe. So viel können die Radler:innen teilweise gar nicht ausschwitzen, wie sie trinken müssen, um ihre Höchstleistung zu erbringen.

Doch während einem Rennen wie der Tour de France anzuhalten und auf Toilette zu gehen, kommt nicht infrage. Die Athlet:innen müssen sich also anders Abhilfe schaffen.

Die Spitzengruppe fährt immer durch

Am Anfang eines Rennens halten einige noch an der Seite an. „Vor allem, wenn das Gelbe Trikot hält, steigen oft 30-50 Radler mit ab, weil sie wissen, dass es gerade ungefährlich ist und man leicht wieder zurück in Position kommen kann. Kurz können sie dafür auch den Windschatten der begleitenden Autos nutzen“, sagt Jens Voigt.

Nur die Spitzengruppe fahre eigentlich immer durch. Der ehemalige Radrennprofi ist in seinem Leben bereits 17-mal die Tour de France gefahren, 14-mal hat er sie beendet.

200 Schweizer Franken müssen Radfahrer:innen zahlen, wenn sie sich vor Zuschauer:innen erleichtern.

Später im Rennen, wenn Anhalten zu viel Zeit kosten würde, nutzen viele Männer eine andere Option: Sie pinkeln vom Rad, wenn es die Strecke erlaubt. „Du fährst dann nach rechts an den Rand, hörst auf zu treten und dann wissen die anderen um dich herum schon Bescheid, was gleich passiert“, sagt Voigt.

Was für sie am ehesten funktioniert, üben die Radler zu Beginn ihrer Karriere am besten alleine im Wald. „Natürlich ist das eklig am Anfang. Ich musste mich schon überwinden“, erinnert sich Voigt. Am schwierigsten ist es jedoch, das auf der Strecke vor anderen Menschen hinzubekommen.

„Wenn die Scham noch zu groß ist, ist der Verzweiflungsdruck nicht hoch genug. Aber irgendwann kriegt man Gänsehaut am ganzen Körper“, sagt Voigt. Und irgendwann ist es einfach egal.

Kommende Radtouren Tour de France: 29. Juni bis 21. Juli. Die Tour wird im Livestream auf Sportschau.de übertragen. Das Rennen wird außerdem vom TV-Sender Eurosport begleitet. Tour de France Femmes: 12. bis 18. August. Die Tour wird täglich mit Live-Übertragungen von der ARD begleitet.

Einen speziellen Trick gibt es nicht. Manche Virtuosen, wie Voigt sie nennt, können das auf der linken wie auf der rechten Seite. Aber meistens rechts. Wichtig ist aber vor allem, dass es dann auch sofort klappt: „Oft sind es nur kurze Stücke, wo das gut geht.“

Damit meint Voigt, dass es windstill oder Mitwind ist, es flach ist oder leicht bergab geht. Idealgeschwindigkeit sei dafür etwa 20-45 Stundenkilometer. „60 wäre schon zu schnell, mit Wind und Kurven.“

Trikot-Träger werden währenddessen angeschoben

Doch nicht nur geografische Gegebenheiten müssen die Radler berücksichtigen: Wenn sie sich vor Zuschauer:innen erleichtern, müssen die Athleten 200 Schweizer Franken Strafe zahlen. Wie zuletzt Ben O’Connor und Alberto Bettiol, wie Zeit Online berichtete. Aber oft sei das eher eine Grauzone, sagt Voigt. „Wenn du durch ein Waldstück fährst, und da ein Pilzsammler steht, dann ist das halt so. Aber es muss ja nicht der Marktplatz in Bordeaux sein.“

Jens Voigt auf der Tour de France im Juli 2014. © imago/Panoramic International

Entleeren sich Trikot-Träger oder andere wichtige Fahrer, werden sie von ihrem Team angeschoben. „Aber nicht am Körper, die drücken immer wieder den Sattel von hinten an“, sagt Voigt. Ob er dabei oder in seiner Gruppe schon mal etwas abbekommen habe?

„Nicht in 1000 Jahren würde das vorkommen, und absichtlich schon gar nicht. Vielleicht erwischt man sich selbst mal, aber für die paar Tropfen haben wir bloß ein müdes Lächeln übrig bei all den Kuhfladen und sonstigem, durch das wir uns durchkämpfen müssen.“

Nur einmal zweifelte Voigt an diesem Grundsatz. Er stand in einer Reihe mit etwa 20 anderen Fahrern an der Seite. Auf einmal wurde seine rechte Wade nass. „Ich hebe schon meine Faust und will losschreien, da sehe ich meinen Teamkollegen, der mich mit der Wasserflasche anspritzt und lacht“, sagt Voigt.

Frauen haben es schwerer

Etwas anders ist die Lage für Radfahrerinnen. Die können sich nicht einfach so auf dem Fahrrad erleichtern. „Das ist anatomisch bei Männern viel einfacher“, sagt Hanka Kupfernagel. Die achtmalige Weltmeisterin prägte den Frauenradsport über mehr als zwei Jahrzehnte. Jetzt fährt sie bei den Männern als Regulatorin mit, und achtet dabei auf einen reibungslosen Ablauf.

Sie selbst habe eigentlich nie während eines Rennens gepinkelt: „Ich empfand das als einen zu großen Kraftaufwand: Alles wird vorher optimiert und dann vergeudet man so viel Energie, um eine Pinkelpause wieder aufzuholen.“ Aber damals waren die Etappen auch etwas kürzer, also etwa 120 Kilometer.

In den vier Stunden hat sie vielleicht zweimal 750 Milliliter getrunken, erinnert sie sich. „Das kann man schon aushalten, wenn es nicht gerade Hochsommer ist. Jeder Athlet ist da anders – heute aber würde ich meinen Sportlern empfehlen, mehr zu trinken“, sagt Kupfernagel.

Hanka Kupfernagel bei der Internationalen Thüringenrundfahrt für das Maxx Solar Team im Jahre 2014. © IMAGO/Gerhard König

Wie viel Radfahrer:innen trinken sollen, lässt sich nicht pauschal sagen. Das hängt immer von der jeweiligen Etappenart, der Höhe und Tagestemperatur ab, so Robert Gorgos. Er ist Ernährungswissenschaftler und berät seit sieben Jahren das Profiradteam „Red Bull - BORA - hansgrohe“.

Gut seien alle 20 Minuten. „Wenn’s heiß ist, können das auch mal drei Flaschen pro Stunde sein, die jeweils etwa einen halben Liter haben.“ Ein Flüssigkeitsdefizit mache sich als Erstes in der Leistung bemerkbar.

Wie sich Männer und Frauen in der Trinkmenge und auch mit dem Ablassen unterscheiden, lasse sich schwer sagen. „Sie sind in der Regel etwas leichter, kleiner, leisten absolut gesehen etwas weniger und verlieren dadurch weniger Flüssigkeit. Und die Rennen sind kürzer“, sagt Gorgos.

Aber es gab auch bei den Frauen durchaus Situationen, die viele genutzt haben, um doch mal kurz anzuhalten: etwa nach einem Sturz, oder wenn etwas gesperrt war. Dass es dann besonders schnell geht, kann man üben.

Ein Hindernis für die Frauen ist die Kleidung: Die klassische Rennhose hat Träger, ist eng geschnitten, damit sie sitzt, nicht rutscht und keine Falten wirft. Diese Träger müssen schnell weg.

„Das kann man lernen. Man zieht sie auf dem Rad schon durch die Ärmel, dann muss man beim Anhalten nur noch die Hose runterziehen. So verliert man nicht mal eine Minute“, sagt Kupernagel. Es sofort laufen zu lassen, ist auch hier nicht so einfach.

Ob sie jemals neidisch auf die Männer war, die das einfach vom Rad können? „Nein, das ist halt einfach so. Neidisch war ich wenn, dann auf die TV-Übertragungen und die Gehälter (der Männer).“