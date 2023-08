„Schlechtestes Team Deutschlands“ Beim Wartenberger SV ist der sportliche Erfolg zweitrangig

Weit draußen im Nordosten Berlins, an der Grenze zu Malchow und Ahrensfelde, liegt die Sportanlage des Fußballvereins Wartenberger SV. Ein großer Rasenplatz, umrahmt von einer Tartanbahn, ein kleiner Kunstrasenplatz in der Ecke und sogar Beachvolleyballfelder gibt es dort. Alles, was das Sportler:innenherz begehrt. Oder?