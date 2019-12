Martin!!!! Martin!!!! Martin!!!! Die Stimme des Hallensprechers der Füchse Berlin überschlug sich am Donnerstagabend geradezu. Und der Großteil der 9000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle wusste natürlich sofort, was er ihm aus voller Kehle entgegen zu schmettern hatte: Ziemer!!!! Ziemer!!!! Ziemer!!!!

Eben jener Martin Ziemer hatte kurz zuvor – es lief die Schlusssekunde im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga zwischen Berlin und dem THW Kiel – mit einer letzten Parade den 29:28-Sieg der Gastgeber bewahrt. Selbst über ein Unentschieden gegen den Rekordmeister hätte sich im Vorhinein niemand auf Seiten der Füchse beklagt, dass es nun aber zum überhaupt erst zweiten Erfolg gegen Kiel gereicht hatte, musste sich für alle Beteiligten anfühlen wie die schiere Sensation.

"Wir sind unendlich froh", sagte Martin Ziemer

Mit der Schlusssirene entlud sich dann die kollektive Fassungslosigkeit und ein ohrenbetäubender Jubelschrei erschütterte die Halle. Die Spieler von Berlins Auswechselbank rannten wie von Sinnen zu ihrem Torhüter, umringten ihn, drückten ihn, schubsten ihn, schlugen ihn, würgten ihn. Ziemer!!!! Ziemer!!!! Ziemer!!!! Der stand da mit erröteten Wangen und ziemlich feuchten Augen.

„Es ist ein absoluter Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch gewinnen konnten“, sagte der 36-Jährige, nachdem er den wilden Ansturm seiner Mitspieler einigermaßen unbeschadet überstanden hatte: „Wir sind unendlich froh.“

Es war an diesem Abend keine taktische Meisterleistung von Berlins Trainer Velimir Petkovic gewesen, die diese dicke Überraschung möglich gemacht hatte. Es war wohl vielmehr der Rausch des Moments, der die große Wende in diesem Spiel herbeigeführt hatte. Es war in den Augen der Spieler abzulesen. In ihnen spiegelten sich die Gesichter der begeisterten Zuschauer.

Sportfans gehen ja genau für dieses Gefühl immer wieder zu den Spielen ihrer Mannschaft, in der Sehnsucht nach etwas Großem, nach etwas Beispiellosen, etwas Wundersamen. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit erleben sie den xten Pflichtsieg, den xten Arbeitssieg, sehen ihre Mannschaft mitunter verlieren, überraschend, enttäuschend, verdient, in der Wiederholungsschleife des alles schon einmal Erlebten. Und dann wartet auf sie ein solcher Donnerstagabend. Ziemer!!!! Ziemer!!!! Ziemer!!!! Elektrisiert, aufgeladen, berauscht gehen sie alle nach Hause und können nicht schlafen.

Hart umkämpft. Der Berliner Fabian Wiede (M) arbeitet sich durch die Kieler Abwehr aus Magnus Landin (l) und Patrick Wiencek. Foto: dpa

Fünf Tore Rückstand zur Pause! Gefühlt noch nie gegen den THW gewonnen! Zudem fehlten von Beginn an die beiden verletzten Stammtorhüter und der Abwehrchef. Man hätte der Mannschaft ihren Fatalismus gut und gerne verziehen. Die Spieler der Füchse aber kamen aus der Kabine noch einmal mit wehenden Fahnen. Untergehen? Mal sehen.

13:17, 14:17, 15:17, 15:18. Dann ein hartes Einsteigen von Mijajlo Marsenic gegen Kiels Spielmacher Miha Zarabec. Aber nicht viel härter als das kurz zuvor auf der anderen Seite, als Berlins Fabian Wiede zu Boden gestreckt wurde. Nun aber entschied das Schiedsrichtergespann auf Rot für Marsenic und Sie können sich vielleicht vorstellen, was jetzt in der Halle los war.

Lindberg, Holm und Ziemer

Den Argwohn der Zuschauer zog fortan der bis dahin überragende Zarabec auf sich, mit jedem seiner Ballkontakte entfachte er ein manchmal auch nur eine Sekunde lang andauerndes Pfeifkonzert. Es wurde zum schrillen Störgeräusch im Spiel der Kieler.

16:18, 17:18, 17:19, 17:20, es ging hin und her, die Füchse rannten nun an und ihre wehenden Fahnen begannen die Kieler allmählich ganz schön zu nerven. An ihrem herausragenden Spielgestalter Jakob Holm zogen sich die Füchse hoch, die Entschlossenheit des unermüdlichen Paul Drux übertrug sich, die Paraden von Ziemer hielten sie im Spiel und Johan Koch wie er sich am Kreis drehte und windete und keulte. Die Partie konnte tatsächlich kippen. Aber tat sie das wirklich?

Es war Hans Lindberg, der nach 48 Minuten zum 23:23 traf. Es war Holm, der nach 51 Minuten zur ersten Führung traf und nach einer Parade von Ziemer gleich noch auf 26:24 erhöhte. Es waren genau diese Hiebe, von denen sich der THW nicht mehr erholen sollte.

Mehr zum Thema 29:28-Erfolg gegen THW Kiel Die Füchse Berlin schlagen den Tabellenführer

Der Funke war längst auf das Publikum übergesprungen und hatte die ganze Halle in Brand gesetzt. An schlafen war da noch lange nicht zu denken.