Sieg im Adbell-Toddington-Rennen Gio Cash macht seinem Namen alle Ehre

Man hätte im Vorfeld eigentlich nur mit dem Züchter Pierre Sagitz sprechen müssen um zu erahnen, wer den Auftakt der wichtigsten deutschen Trabrennserie gewinnt. „Es klingt bestimmt komisch und vermutlich auch ein wenig arrogant, wenn ich das so erzähle“, sagt der Berliner. „Aber als das Fohlen gerade mal drei Tage alt war und noch ganz unsicher auf seinen Beinen stand, wusste ich schon, dass es sich eines Tages zu einem ganz besonderen Pferd entwickeln würde.“

Am Sonntag behielt der 43-Jährige, der im Hauptberuf als Unternehmer in der Transportbranche tätig ist, tatsächlich Recht: Sein Hengst Gio Cash gewann das mit 20.000 Euro dotierte Adbell-Toddington-Rennen auf der Mariendorfer Bahn in einer Manier, die es zuvor noch nie gegeben hatte. Für das Erringen der sogenannten Dreifachen Krone, die außerdem noch aus Siegen im Buddenbrock-Rennen und dem Derby besteht, stehen nun alle Türen offen.

In der gesamten Geschichte des schon seit 1922 ausgetragenen Adbell-Klassikers war noch nie ein Traber derartig schnell wie „Cash“, der seinem Namen alle Ehre macht und kontinuierlich für Bares sorgt. Mit seinem holländischen Trainer Dion Tesselaar (53) im Sulky degradierte der Hengst die Gegner zu Statisten und unterbot den bisherigen Rennrekord um eine volle Sekunde.

Gio Cash schoss sofort an die Spitze und löste sich auf der Zielgeraden überlegen. Für Tesselaar war der Triumph des vier Jahre alten Pferdes keine große Überraschung. „Der Hengst hat von Anfang an enorme Klasse verkörpert und er wird mit jedem Tag sogar noch stärker.“

In der Tat: Leistungsgrenzen hat Gio Cash, der auch schon Rennen in Schweden, Italien und Holland gewann und das internationale Publikum begeistert, bisher nicht erkennen lassen. Er ist das beste Berliner Pferd seit Ewigkeiten.

Für seinen Besitzer Pierre Sagitz und dessen Partner Johann Holzapfel, der vor kurzem einen Anteil an dem Pferd erworben hatte, verdiente Gio Cash bereits 322.000 Euro Preisgeld. Doch es ist nicht diese Summe, die das alles so einmalig macht. Sondern der gesamte Hintergrund der Geschichte gleicht einem Märchen. Denn Gio Cash ist von der Statur her alles andere als Riese und außerdem das erste Pferd, das Pierre Sagitz jemals gezüchtet hat – also quasi so etwas wie ein Sechser im Lotto.

Der Hengst hat auch keine berühmten Vorfahren. Ganz im Gegenteil – seine Abstammung ist eher durchschnittlich und seine Mutter Give me Love, die ebenfalls Pierre Sagitz gehört, konnte in ihrer Rennlaufbahn nicht einen einzigen ihrer 34 Starts gewinnen.

Doch Sagitz war sich von Anfang an sicher, genau die richtige züchterische Auswahl getroffen zu haben und sagt: „Seine Mama hat Gio Cash die nötige innere Ruhe verliehen und sein Papa die fantastische Schnelligkeit.“