Ski Alpin Erste Matterhorn-Abfahrt der Frauen abgesagt

Die erste Frauen-Abfahrt am Matterhorn kann am Samstag wegen zu starken Windes nicht stattfinden. Das teilte der Ski-Weltverband Fis am Samstag mit. Er sagte das Rennen angesichts der ungünstigen Vorhersage am Vormittag ab. Der Start war zuvor um 45 Minuten auf 12.30 Uhr verschoben worden. Auch das Training konnte zuvor nur teilweise stattfinden. Für den Sonntag ist ein zweiter Versuch geplant.

Am vergangenen Wochenende hatten viel Neuschnee und starke Windböen bereits zur Absage der beiden geplanten Männer-Abfahrten von Zermatt-Cervinia geführt. Die Strecke am weltberühmten Matterhorn beginnt in mehr als 3000 Metern Höhe auf der Schweizer Seite, das Ziel befindet sich dann in Italien. Die geplante Premiere in der Vorsaison war wegen Schneemangels ausgefallen. (dpa)