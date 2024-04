Sommermärchen-Prozess Aussage von Steuerfahnder könnte die Wende bringen

Lutz Frank hinterließ auf den ersten Blick eher einen schlichten Eindruck, als er den Sitzungssaal I des Landgerichts Frankfurt betrat. Sportlich gekleidet, mit einem weißen Aktenordner unterm Arm und einem schwarzen Rucksack in der Hand erschien er als Zeuge im Sommermärchen-Prozess gegen die Ex-DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger.

Gleich am Anfang fragte Frank artig, ob er etwas trinken dürfe und nahm dann nach der Zustimmung der Richterin ein Glas und eine Flasche Wasser aus seinem Rucksack. Was danach förmlich aus seinem Mund sprudelte, war alles andere als ein zurückhaltender Vortrag.

Der 59 Jahre alte Oberamtsrat der Finanzbehörde Frankfurt, als Steuerfahnder seit 2015 mehrfach in der DFB-Zentrale zu Gast, berichtete sachlich, und dennoch in durchaus forschem Ton, über eine Fülle von Daten und Dokumenten.

Er sprach über die Zahlungen in vier Tranchen von Franz Beckenbauer an die in Doha ansässige Firma von Mohammed bin Hammam. Und er berichtete von der Erstattung ebenjener Summe im selben Jahr durch Robert Louis-Dreyfus an Beckenbauer. Auch eine weitere Zahlung an die Katarer wurde thematisiert, ebenso wie die inzwischen legendäre 6,7-Millionen-Euro-Überweisung des DFB an die Fifa im April 2005, die diese Summe sofort an Dreyfus weiterleitete.

Oder interne, höchst brisante Papiere der DFB-Granden nach der Enthüllung des Sommermärchen-Skandals durch den „Spiegel“ im Oktober 2015. Alles ließ Frank kenntnisreich Revue passieren.

Die wahren Profiteure werden wohl im Dunkeln bleiben

Die interessantesten Hintergründe wurden in vier Stunden mehr oder minder komplett allen Anwesenden im Gerichtssaal per Beamer vor Augen geführt. Besonders im Blickpunkt waren die Original-Schriftstücke mit Kontonummern und Bankadressen zu den Geldflüssen des „Sommermärchen-Rätsels“. Jenes Geheimnisses, das mit der 6,7-Millionen-Euro-Zahlung des DFB verbunden ist.

Doch trotz allem Detektivgeist: Wer die wahren Profiteure des nach Katar überwiesenen Geldes waren, wird vermutlich nie ermittelt werden. Klar ist laut Staatsanwalt Jesco Kümmel nur: Für das angeklagte Delikt der schweren Hinterziehung von Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer beträgt die Gesamtsumme 13,7 Millionen Euro.

Besonders pikant waren bei dem spektakulären Auftritt von Steuerfahnder Frank manche Bemerkungen oder Akteneinblicke, die von ihm so en passant eingebracht wurden.

… kam der damalige OK-Schatzmeister Zwanziger auf die Idee, einen Zuschuss für die Gala zu zahlen …“ Ausschnitt aus einer Mail auf dem Privat-Computer von Horst R. Schmidt

Etwa eine auf einem Privat-Computer von Schmidt gefundene Mail, in der es heißt: „… kam der damalige OK-Schatzmeister Zwanziger auf die Idee, einen Zuschuss für die Gala zu zahlen …“ Damit verknüpft soll die Maßgabe gewesen sein, dass die Fifa das private Darlehen von Dreyfus an Beckenbauer tilgt. Das Dossier wird sicher noch viele Diskussionen in diesem Prozess auslösen.

Genauso spannend ist die Frage, seit wann Niersbach von den Verhandlungen über den verschleierten 6,7-Millionen-Euro-Deal im Zusammenhang mit der im Januar 2006 abgesagten WM-Eröffnungsfeier der Fifa wusste. Steuerfahnder Frank redete auch hier Fraktur.

Seit wann wusste Wolfgang Niersbach von den Verhandlungen über den verschleierten 6,7-Millionen-Euro-Deal? © REUTERS/Pool

Nach seiner von Grafologen gestützten Aussage hat Niersbach handschriftlich Korrekturen und Hinweise in ein Fax der Fifa vom November 2004 geschrieben. Der Angeklagte argumentierte hingegen bisher immer, dass er erst 2015 von der 6,7-Millionen-Euro-Überweisung erfahren hätte und sich nicht an seine handschriftlichen Notizen in dem Fifa-Papier erinnern könne.

Keine Rechtshilfe aus Katar

Die Liste delikater Schilderungen, die Frank für die Steuerfahndung vortrug, könnte unendlich fortgesetzt werden. Gesammelt wurde das meiste Material nach seiner Darstellung bei einer Razzia in der DFB-Zentrale und zu Hause bei den drei ehemaligen Präsidiums-Mitgliedern des WM-OK-Organisationskomitees am 3. November 2015. Ein Jahr später erfolgte noch eine Durchsuchung im Büro des Ex-DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder.

Außerdem wurden etwa zwei Dutzend Personen aus dem Fußball- und DFB-Umfeld vernommen. Kräftige Hilfe erhielten die deutschen Justizbehörden von den Schweizer Kollegen, auch die Österreicher waren bei den Ermittlungen dabei. Nur eine Anfrage bei Katar mit der Bitte um Rechtshilfe ist bis zur Stunde unbeantwortet geblieben.

Tendenziell sind sich fast alle einig: Irgendwas wurde gemauschelt. Seit langem gibt es dafür fünf Varianten: Die prominenteste These ist, dass die 6,7 Millionen Euro zum Stimmenkauf bei der WM-Vergabe 2006 genutzt wurden.

Wir sehen das alles ganz anders. Theo Zwanziger, ehemaliger DFB-Präsident

Doch diese Möglichkeit ist nicht bewiesen. Ebenso wenig wie der Verdacht, dass korrupte Mitglieder der Fifa-Finanzkommission für den WM-Zuschuss 2006 in Höhe von 170 Millionen Euro an den DFB eine Provision von 6,7 Mio. Euro erhielten. Oder dass Josef Blatter im Jahr 2002 bei seiner Wiederwahl als Fifa-Präsident für sein Werben bei Delegierten subventioniert wurde.

Weitere Alternativen: Beckenbauer und bin Hammam kassierten das Geld für einen TV- und Marketing-Deal oder der nach allgemeinem Bekunden ehrenamtlich in Sachen „Sommermärchen“ aktive Beckenbauer wurde samt Entourage doch auf Umwegen entlohnt.

Der Ehrensache Newsletter Der Newsletter für Engagierte E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Egal, was stimmt: Steuerfahnder Frank redete vor dem Frankfurter Landgericht von einer „falschen Buchung 2006“ und einem „Scheingeschäft“. Die 6,7-Millionen-Euro-Überweisung des DFB auf das Fifa-Konto ist für ihn „die Rückzahlung eines privaten Darlehens, das steuerlich als Betriebsausgabe nicht absetzbar ist“. Beurteilt das Gericht es genauso, ist der Verlust der DFB-Gemeinnützigkeit für 2006 unstrittig und die Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung berechtigt.

„Wir sehen das alles ganz anders“, konterte Theo Zwanziger am Montag beim Verlassen des Gerichtsgebäudes. Demnächst soll DFB-Steuerberater Peter Schmitz-Hüser als Zeuge auftreten und die Diskussionen in ein neues Licht rücken.

Ein zweiter Aufreger ist das von Richterin Eva-Marie Distler wohl zu effekthascherisch angeordnete Promi-Schaulaufen, das mit Uli Hoeneß kürzlich begann – ohne dass er Erkenntnisse beisteuerte, wo und bei wem die 2002 nach Katar überwiesenen 6,7 Millionen Euro letztlich landeten.

Als weitere Zeugen geladen sind bisher noch der ehemalige DFB-Präsident Fritz Keller, Ex-Fifa-Generalsekretär Urs Linsi, Günter Netzer und Fedor Radmann, im Beckenbauer-WM-Team der Mann fürs Grobe. Es spricht alles dafür, dass sie nichts Neues zur Lösung des Sommermärchen-Rätsels beitragen werden.