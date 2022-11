Debakel-Auftakt in Katar Das Land, in dem die Stadionbesucher die Schlussphase lieber im SUV schauen

Wo ist Rod Stewart? Der Altrocker hat mal gesagt, sein Lebensinhalt in den Siebzigern hätte in erster Linie aus „Trinken & Vögeln“ bestanden. Der Anfrage, für die Gage von einer Million Euro bei der WM-Eröffnungsfeier zu singen, lehnte der fußballverrückte Brite jedoch mit der Begründung ab, Katar sei kein geeigneter Ort, um dort aufzutreten.

Eine moralisch anerkennenswerte Geste des Stickelkopfs zweifellos, nun fehlt er einem im zuckrigen Pathos der WM-Eröffnungsfeier im Al-Bayt-Stadion in Al Chaur im äußersten Norden Dohas aber doch irgendwie.

Hätte es doch eine gewisse Würze in die Veranstaltung gebracht, wenn der 77-jährige Haudegen, in enge Lederhosen gezwängt, noch einmal seine Hits „Do ya think i’m sexy“ und „Tonight’s the Night“ zum Besten gegeben hätte.

Nach dem Stelldichein der WM-Maskottchen. Dem Feuerwerk. Den Säbeltänzen. Dem flammenumrankten Triumphzug der überlebensgroßen Fifa-Trophäe. Der Ansprache von Hollywood-Denkmal Morgan Freeman, der gemeinsam mit einem Araberjungen die Welt beschwört, Frieden zu halten.

Den Super-8-Aufnahmen aus dem Privatarchiven der Herrscherfamilie, die den Vater Emir beim Kicken im Wüstensand zeigen. Und schließlich der Performance des offiziellen Turniersongs „Dreamers“, dem Duett des südkoreanischen Michael-Jackson-Wiedergängers Jung Kook und Katars Superstar Fahad Al-Kubalsi.

Fans aus Ecuaduor. Da stimmte die Stimmung. © Tim Jürgens

Mit anderen Worten: Bei der WM-Eröffnung war eigentlich alles wie immer. Eine hoffnungslos überladene Bombastshow, bei der es am Ende nur noch gefehlt hätte, dass Thomas Gottschalk aus der Kulisse tritt und seinen alten Heroen „Rod the Mod“ ansagt.

Aber dazu kommt es wie gesagt nicht. Kein Wunder, dass im Anschluss an die Feierlichkeiten nicht übertrieben Stimmung in die Bude kommen will. Vor dem Eingang werden mutige Fans, die ein Banner mit sich führen, vorsorglich in der „Flags & Posters Evaluation Area“ abgefertigt, um ihr mitgebrachtes Textil auf Beschaffenheit überprüfen zu lassen, damit auch bloß keine Sponsoren-LED-Wand behängt wird. Bis auf ein paar Landesflaggen im Handtaschenformat ist denn auch keine Ballustradenverzierung in der Arena erkennbar.

Auf der Ehrentribüne haben an der Seite des Emirs von Katar und dessen Vater nur Regenten aus nahöstlichen Nationen Platz genommen. Neben dem König von Jordanien, dem Kronprinz von Saudi-Arabien ist auch Recip Erdogan aus der Türkei dabei. Gianni Infantino hält seine Ansprache nach der absurden Pressekonferenz am Vortag so kurz wie möglich.

Zumal sein Auftritt sowohl von vielen Kataris als auch aus dem Block der ekuadorianischen Fans mehrheitlich von Pfiffen begleitet wird. Nach einer Minute schließt er mit den Worten: „All the best for everyone“. Und wirkt dabei erneut, als würde er vor allem an sich denken.

3000 Fans aus Ecuador schaffen es nicht, die Party loszutreten

Wer die positive Euphorie, die sich bei WM-Eröffnungsspielen normalerweise Bahn bricht, kennt, erlebt diesmal ein ganz anderes Schauspiel. Der gelbe Block aus rund 3000 Ecuadorianern hinterm Tor schafft es nicht allein, die große Party im weiten Rund loszutreten.

Ihnen gegenüber auf der anderen Seite füllen zwar nach Ende der Eröffnungsfeier etwa 600 Anhänger in katarischen Trikots in einem schmalen Korridor die Sitzreihen, die angefeuert von einem Trommler fast über die gesamte Spielzeit nach europäischem Ultra-Vorbild eine durchchoreographierte Klatsch-, Jubel- und Anfeuerungsperformance abliefern.

Der Großteil der Ränge aber ist von Männern und Frauen in Dischdascha besetzt, die sich trotz flehender Stimmungsbitten des Stadionsprechers („Al-Bayt-Stadium, the wait ist over, let the party begin“) nicht so recht aus er Reserve locken lassen. Als das Gastgeberland, in dem Erstligaspiele selten mehr als 100 Zuschauer anziehen, zur Halbzeit bereits mit 0:2 hinten liegt und das Team des grimmig dreischauenden Felix Sanchez es auch nicht schafft, nur einen halbwegs gefährlichen Angriff herauszuspielen, sind die Tribünen nach Wiederanpfiff schon deutlich gelichtet.

Es kommt noch schlimmer. Die katarische Elf agiert auch weiterhin hypernervös und ideenlos. Als der Ball einmal auf dem Tornetz von Ecuadors Schlussmann Galindez landet, brandet kurz einmal Begeisterung auf, doch ab der 75. Minute leert sich das Stadion in Windeseile.

Al-Bayt ist schon zehn Minuten vor Abpfiff nicht einmal mehr halbvoll

Die Einheimischen wissen, dass der Stau zurück in die Hauptstadt unbarmherzig die Lebensqualität einschränkt, so dass Al-Bayt schon zehn Minuten vor Abpfiff nicht einmal mehr halbvoll ist. Die verletzungsbedingte Auswechslung des Doppeltorschützen Enner Valencia erlebt ein Großteil der Besucher allenfalls noch auf dem Heimweg im Kopfstützen-TV der zahllosen SUVs und sonstigen Nobelkarossen.

Als Felix Sanchez später bei der Pressekonferenz gefragt wird, ob sein Team den Support von den Rängen vermisst habe, antwortet er diplomatisch: „Ich war so aufs Spiel konzentriert, dass ich gar nicht auf die Zuschauer geachtet habe.“ Ihm täte es auch leid, dass seine Elf keinen Anlass geboten habe, die Leute besonders zu begeistern. Zum nächsten Spiel gelobt er Besserung, denn, so Sanchez, seine Spieler hätten ihre Möglichkeiten längst nicht abgerufen.

Es sei ihm und dem Land zu wünschen, sonst ist der große Traum von der ersten arabischen WM in der Geschichte nach dem Aufeinandertreffen mit den Senegal am kommenden Freitag für die katarische Elf vermutlich schon wieder vorbei. Sportlich ist jedenfalls für den Gastgeber sehr viel Luft nach oben. Was die Stimmung anbetrifft jedoch noch deutlich mehr. Rod Stewart ahnte wohl, dass diese Nacht in Al Chaur keine unvergessliche wird. Die FIFA hätte gut daran getan, statt des „Tonight’s the Night“-Sängers Simon & Garfunkel anzufragen. Für den „Sound of Silence“.

