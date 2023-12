Souveräner Erfolg gegen Whitlock Ex-Titelträger Anderson startet mit Sieg in die Darts-WM

Der ehemalige Titelträger Gary Anderson hat bei der Darts-WM in London einen erfolgreichen Start hingelegt. Im Duell der Routiniers besiegte der „Flying Scotsman“ am späten Samstagabend den Australier Simon Whitlock klar mit 3:0. Anderson holte sich 2015 und 2016 den wichtigsten Darts-Titel der Welt und gilt auch in diesem Jahr als einer der Mitfavoriten.

Nach Weihnachten könnte es für den 52-Jährigen gegen den schwächelnden Niederländer Dirk van Duijvenbode gehen. Der frühere Team-Weltmeister Whitlock konnte vor allem in der Anfangsphase nicht überzeugen.

In drei Sessions ist noch keiner der großen Favoriten bei der WM ausgeschieden. Am Sonntag ist erstmals ein deutscher Profi im Einsatz. Florian Hempel fordert am Abendden Iren Dylan Slevin. Hempel gilt als Favorit und könnte sich ein Zweitrundenspiel gegen den Belgier Dimitri van den Bergh verdienen. Am Dienstag sind Ricardo Pietreczko und Dragutin Horvat erstmals gefordert. (dpa)