Sport als Antrieb für Tschechen und Deutsche Let us entertain you!

Die deutsch-tschechischen Beziehungen sind momentan in ihrem besten Zustand. Mit der Tendenz, dass ihre Qualität weiter steigt.

Tomáš Kafka ist tschechischer Botschafter in Berlin.

Andreas Künne ist deutscher Botschafter in Prag.

Was das in der Praxis präzise bedeutet, darf jede und jeder für sich selbst definieren. Die Präsidenten beider Länder werden über ihre Sicht am 30. April sprechen, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Prag besucht, um die EU-Erweiterung vor 20 Jahren zu feiern.

Wir als offizielle Vertreter im jeweils anderen unserer beiden Länder formulieren es so: Unsere Gesellschaften sind im Umgang miteinander inzwischen selbstbewusst genug, um unangenehmen Wahrheiten den Vorzug vor barmherzigen Lügen zu geben.

Es ist gar nicht so lang her, da nahmen Deutsche die Tschechen im Fußball nicht ernst. Und umgekehrt galt das Gleiche für die tschechische Wahrnehmung des deutschen Eishockeys. Tomáš Kafka, tschechischer Botschafter in Berlin, und Andreas Künne, deutscher Botschafter in Prag.

Das betrifft sowohl die weniger bedeutsamen wie die herausragend wichtigen Bereiche. Und spätestens jetzt sollte klar sein: Wir meinen auch solche heiligen Kühe wie den Fußball – vor allem für die Deutschen. Und das Eishockey – vor allem für die Tschechen.

Im deutsch-tschechischen Alltag sind die Zeiten noch gar nicht so lange her, in denen deutsche Fußballfans Tschechien als Fußballnation nicht ernst nahmen. Und umgekehrt galt das Gleiche für die tschechische Wahrnehmung des deutschen Eishockeys.

Harald Schmidt: Geheimes Zusatzprotokoll

Das drückte sich, zum Beispiel, im Spott des TV-Talkmasters Harald Schmidt aus. Als beide Regierungen 1997 endlich einen historischen Ausgleich mit Blick auf die gemeinsame Geschichte fanden, behauptete er in seiner Show: Diese diplomatische Erklärung enthalte einen geheimen Zusatz, in dem sich die deutsche Seite bei den Tschechen dafür entschuldigt, dass man sie als Fußballnation nicht ernst nehmen könne.

Die Zeiten, als man sich für solche „Sünden“ entschuldigen musste, sind vorbei. Das heißt nicht, dass beide Länder sich im Fußball oder Eishockey für ebenbürtig erachten. Unterschiede findet man ja immer. Viel wichtiger ist: Beide Gesellschaften haben inzwischen eingesehen, dass es hier um Unterhaltung geht und nicht um die ultimativen Weltanschauungen.

Es war höchste Zeit, zu dieser Einsicht zu gelangen. Deutsche und Tschechen sind heute nicht nur politische wie militärische Verbündete – und das in Zeiten einer wachsenden Zahl von Kriegen und Konflikten. Sondern beide Länder sind Gastgeber sportlicher Turniere von Weltrang.

Zwei Sommermärchen: Tschechien und Deutschland

In wenigen Tagen, am 10. Mai, beginnt in Tschechien die Eishockeyweltmeisterschaft. Und kurz nachdem der globale Champion gekürt ist, wird in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Selbstredend spielen die Nationalmannschaften beider Länder im Kampf um die Trophäen mit.

Wir Botschafter sind uns ganz sicher: Die Teams beider Länder werden den höchsten Maßstäben, die man heute in der Welt des Eishockeys und Fußballs anlegen mag, gerecht werden. Als Gastgeber werden beide Gesellschaften nicht nur große sportliche Leistungen zeigen, sondern auch eine tolle mitmenschliche Atmosphäre bieten.

Den Organisatoren ist klar: Gerade weil so viele Menschen mitleiden angesichts des grausamen russischen Kriegs in der Ukraine, des Nahostkonflikts und der weltweiten Terrorgefahr, haben die Fans und die weniger sportbesessenen Bürger ein Recht, zwischendurch auf andere Gedanken zu kommen. Und Freude an ihrem Leben zu haben. Fußball und Eishockey sind in diesem Sinne sehr gute Diener; nur als Herren taugen sie nicht.

Es darf uns Deutsche und Tschechen eine Ehre sein und mit Stolz erfüllen, wenn unsere Länder dazu beitragen, dass Eishockey- und Fußballfans weltweit gute und heitere Momente dank unserer Gastfreundlichkeit erleben.

Robbie Williams: „Let us entertain you“

„Let us entertain you“, möchten wir einen großen Hit von Robbie Williams zitieren. Und: ein bisschen Nachhilfe bei der historischen Einordnung der wahren Größe unserer jeweiligen Fußball- und Eishockeyhelden können wir uns nicht verkneifen.

Einige der besten deutschen Eishockeyspieler haben ihre Wurzeln in Tschechien wie einst Erich Kühnhackl oder heute Leon Draisaitl. Die Bundesliga war oft die perfekte Kaderschmiede für tschechische Fußballspieler, die so Weltniveau erreichen, zum Beispiel Tomáš Rosický, oder heute Patrik Schick.

Wir brauchen heute keine geheimen Zusatzprotokolle, um uns zu respektieren. Und das meinen wir sogar ernst!