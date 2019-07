Alba Berlin muss sich zum Saisonstart gedulden, das geht aus dem am Dienstag vorgestellten Spielplan der Basketball-Bundesliga hervor. Das hat jedoch weniger mit den Berlinern zu tun als mit den Nürnberg Falcons. Der sportliche Aufsteiger erhielt keine Lizenz für die kommende Saison, weshalb die Liga mit nur 17 Mannschaften in die neue Spielzeit geht. Pro Spieltag hat somit eine Mannschaft spielfrei, am ersten Spieltag ist das Alba.

Darum starten die Berliner am 28. oder 29. September zunächst mit dem Pokal-Achtelfinale gegen Würzburg in die neue Saison, bevor am 4. Oktober Zenit. St. Petersburg im Rahmen der Euroleague in Berlin gastiert. Zwei Tage später beginnt dann auch die Liga für Alba. Zum Auftakt reisen die Berliner nach Bamberg. Am siebten Spieltag trifft Alba erstmals auf den FC Bayern, den Finalgegner der letzten beiden Spielzeiten.

Am Dienstag vermeldete Alba noch den Abgang von Hendrick Drescher und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Der 19-Jährige wechselt nach Oldenburg und gilt als eines der vielversprechendsten deutschen Talente auf den großen Positionen und gewann 2018 mit Albas U19 die deutsche Meisterschaft.