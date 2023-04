Talentbörse der US-Footballliga Carolina Panthers schnappen sich Quarterback Bryce Young

Quarterback Bryce Young ist bei der NFL-Talentebörse wie erwartet an erster Stelle ausgewählt worden und spielt zukünftig für die Carolina Panthers. Der Spielmacher war im College für Alabama aktiv und durfte am Donnerstagabend (Ortszeit) als erster der talentierten Nachwuchs-Footballer über die Bühne in Kansas City laufen und NFL-Boss Roger Goodell umarmen.

Young war einer von drei Quarterbacks, die an den ersten vier Positionen ausgewählt wurden. Die Houston Texans sicherten sich C.J. Stroud an zweiter Stelle, an Position vier ging Anthony Richardson zu den Indianapolis Colts.

Beim NFL-Draft dürfen die 32 Teams aus den Nachwuchs-Spielern auswählen. Die schlechtesten Mannschaften der vorausgehenden Saison sind zuerst dran. Teams dürfen die Positionen im Draft tauschen. Die Panthers sicherten sich auf diesem Weg das erste Zugriffsrecht, das zunächst die Chicago Bears hatten.

Unter den Nachwuchstalenten, die sich für den Draft angemeldet haben, befinden sich in diesem Jahr auch drei deutsche Football-Spieler. Kilian Zierer, Lorenz Metz und Marlon Werthmann werden absehbar – wenn überhaupt – aber erst in den späteren Runden am Freitag und Samstag ausgewählt. Runde zwei und drei des Drafts sind am Freitag, die Runden vier bis sieben sind am Samstag. (dpa)