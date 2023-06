Tempo, Dynamik und Präzision Ultimate Frisbee ist der fairste Sport der Welt

Teamgeist, Leidenschaft, Bewegung. Mit diesen drei Worten würde Fenja Gewitsch ihre Sportart beschreiben. Gewitsch ist 29 Jahre alt und eine erfolgreiche Ultimate-Frisbee-Spielerin aus Berlin. Bei einem Turnier am vergangenen Wochenende hat sich ihr Team jinX erneut für die europäischen Club-Europameisterschaften qualifiziert, die im Oktober in Frankreich stattfinden werden. Gewitsch steht in diesem Jahr aber noch ein weiteres persönliches Highlight bevor. Denn für sie geht es zusätzlich mit dem deutschen Nationalteam zur Europameisterschaft in Irland.