Bahnrad-Weltmeisterin Laura Süßemilch hat sich bei einem Sturz auf der zweiten Etappe der Tour de France Femmes erheblich verletzt. „Sie hat sich zwei Wirbel gebrochen und muss vorerst eine Halskrause tragen. Die Brüche sind stabil, und sie hofft, bald nach Deutschland zurückkehren zu können“, schrieb ihr belgisches Team Plantur-Pura am Montagabend in den sozialen Medien.

Der Unfall der 25 Jahre alten Weltmeisterin mit dem Bahn-Vierer geschah etwa 20 Kilometer vor dem Ziel in Provins. Süßemilch wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Sie war auch schon beim Auftakt am Sonntag gestürzt.

Süßemilch war nicht die einzige, die am Montag auf der 136,5 Kilometer langen Strecke von Meaux nach Provins östlich von Paris verunglückte. Gleich dreimal kamen innerhalb der letzten 30 Kilometer mehrere Fahrerinnen zu Fall. Betroffen waren unter anderen die Top-Profis Marta Cavalli aus Italien und Cecilie Ludwig aus Dänemark.

Zudem spielte starker Seitenwind eine bedeutende Rolle, wodurch das Hauptfeld in mehrere Teile zerfiel und die Auftaktsiegerin Lorena Wiebes den Anschluss zur Spitze und ihr Gelbes Trikot verlor.

Das zweite Teilstück gewann die frühere Straßenrad-Weltmeisterin Marianne Vos gewonnen. Die 35 Jahre alte London-Olympiasiegerin aus den Niederlanden übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. (dpa)