Über den Traum von einer Medaille bei den Paralympics Abwarten, Atze

Feli und Atze. Zwei Namen, zwei Generationen. Felicia Laberer, 22 Jahre alt. Und Atze ... wenn man ihn fragt, wie er denn wirklich heißt und wie alt er ist, kommt nur: „Dit weeß hier keener!“ Und alle lachen dann am Stützpunkt der paralympischen Sportler in Kienbaum. So ist er eben: Atze, Berliner Original. Ihn und Laberer dürften gut 50 Jahre trennen.