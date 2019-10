Marius Bülter ist beim 1. FC Union offenbar der Fußballspieler für die ganz besonderen Momente. Gerade einmal 56 Sekunden waren im Heimspiel gegen den SC Freiburg gespielt, da schickte Bülter den Ball mit Wucht und Präzision in die rechte Ecke des Gästetores, Alexander Schwolow flog vergebens. Anschließend schlitterte der Torschütze auf Knien der Ersatzbank entgegen, wo sich binnen Sekunden eine stattliche rote Jubeltraube bildete.

Der achte Spieltag begann also wie gemalt aus Sicht der Heimelf. Der zauberhafte Fernschuss war genauso ansehnlich wie die gesamte erste Hälfte des Berliner Bundesligisten. Insofern war das 1:0 zur Pause hochverdient, der 2:0-Sieg nach starken 90 Minuten ebenfalls. Marcus Ingvartsen sorgte mit einem weiteren ansehnlichen Tor für den Endstand. Es war der erste Sieg für Union nach vier Niederlagen in Folge. Der als Tabellenvierte ins Spiel gegangene SC Freiburg enttäuschte weitgehend.

Union startete engagiert ins Spiel, Bülters frühes Tor gab Mut, auch die zuletzt eher zahme Offensive um den Schweden Sebastian Andersson wirkte inspiriert. Der stark verbesserte Ingvartsen schlenzte den Ball in der Anfangsphase aus 20 Metern an den Pfosten, kurz vor der Pause scheiterte er mit einem Kopfball. Unterstützt wurde die vordere Reihe von fleißigen Außenspielern. Über die Flügel stießen immer mal wieder Kapitän Christopher Trimmel und Christopher Lenz vor, und Bülter war sowieso voll auf der Höhe.

Freiburg wirkte vom munteren Auftakt der Unioner überrumpelt, SC-Trainer Christian Streich fuchtelte früh und intensiv mit den Armen, schrie und tobte. Immerhin musste er fast eine Viertelstunde warten, ehe Philipp Lienhart einen ersten Schussversuch aufs Berliner Tor brachte. Torwart Rafal Gikiewicz parierte den abgefälschten Distanzschuss glänzend.

Mit seinen Vorderleuten durfte Gikiewicz weitgehend zufrieden sein. Im Zentrum organisierte Keven Schlotterbeck souverän seine Dreierkette, Marvin Friedrich und Michael Parensen assistierten rechts und links. Innenverteidiger Neven Subotic stand aus unbekannten Gründen nicht im Kader, die Abwehr trotz seines Fehlens aber gut. Außer Fernschüssen, die Gikiewicz’ Beute waren, ließen die Berliner wenig zu.

Ingvartsen mit ganz viel Gefühl

Bei eigenem Ballbesitz zog Union das Spiel erfolgreich in die Breite. Schlotterbeck, dessen Bruder Nico nur auf der Freiburger Auswechselbank saß, gestaltete das Aufbauspiel so umsichtig, dass Parensen und Friedrich sich weit außen positionieren konnten. Das schuf Platz für die Offensivkräfte, die nach etwas meher als 20 Minuten einem neuen Freiburger Torwart gegenüberstanden. Schwolow musste verletzt raus, Niclas Thiede ersetzte ihn – und stand kurz darauf schon im Mittelpunkt. Eine Flanke von Gentner drückte Andersson nach einem Luftkampf mit Thiede über die Linie, Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied auf Stürmerfoul.

Die Berliner starteten auch in den zweiten Abschnitt druckvoller, während dem SC Freiburg wenig gelang. Auch Nils Petersen, zur Pause gekommen, blieb den Beweis zunächst schuldig, ein Edeljoker zu sein. Stattdessen drückten die Berliner auf die Vorentscheidung. Friedrich köpfte den Ball nach knapp 70 Minuten nach einer Ecke von Trimmel an die Latte, Andersson scheiterte zehn Minuten später aus Nahdistanz an Thiede.

Weil die Berliner das 2:0 verpassten, blieb es spannend, Freiburg zog das Tempo in einem intensiven Spiel nochmal an. Nervosität machte sich breit im mit 22 012 Zuschauern natürlich ausverkauften Stadion An der Alten Försterei – bis zur 84. Minute. Da blickte Ingvartsen kurz auf, sah, dass Thiede etwas zu weit vor seinem Tor stand, und legte all sein Gefühl in den linken Fuß.

Heraus kam ein feiner Schlenzer, der genau zwischen Thiedes ausgestreckten Arm und die Torlatte passte, 2:0. Kurz darauf endete eine kurzweilige Partie, die Fans feierten den zweiten Saisonsieg der Unioner aber noch lange im Stadion. Und vielleicht freuten sie sich nach dieser starken Vorstellung auch schon ein wenig über die kommenden Aufgaben in der Bundesliga. Die heißen Bayern München und Hertha BSC.

