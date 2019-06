Wer noch nie in Berlin war, der stellt sich die Stadt gern als Partymetropole vor. Der Aufstieg des 1. FC Union in die Fußball-Bundesliga hat diesen Eindruck offenbar nur noch verstärkt – und dies nicht zum Nachteil der Köpenicker.

„Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft für Union zu spielen. Die Bilder vom Aufstieg waren überall zu sehen und sehr beeindruckend“, wird Marcus Ingvartsen in einer Pressemitteilung Unions zitiert. Und weil die Bilder der feiernden Aufstiegshelden so schön waren, hat sich Ingvartsen entschieden, ein Teil der Feiergemeinde zu werden. Der Stürmer wechselt vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Köpenick und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, der für die Erste und Zweite Liga Gültigkeit besitzt. Wie hoch die Ablösesumme für den 23-Jährigen ist, teilte Union nicht mit. Der Vertrag Ingvartsens in Genk wäre erst Mitte 2021 ausgelaufen.

Laut der belgischen Tageszeitung „Het Nieuwsblad“ soll auch Stadtrivale Hertha BSC an Ingvartsen interessiert gewesen sein.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Marcus zu uns zu holen. Mit ihm bekommen wir einen hochveranlagten Linksfuß, der abschlussstark, spielintelligent, laufstark und technisch versiert ist“, kommentierte Unions Manager Oliver Ruhnert den vierten Neuzugang.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Ingvartsen in seinem Heimatland Dänemark, wo er aktuell im Kader der U 21 steht. Am Montag trifft er als Kapitän mit seinem Team bei der U-21-Europameisterschaft auf Deutschland. In Belgien lief es zuletzt weniger gut für Ingvartsen. Auch verletzungsbedingt kam er in der vergangenen Saison auf lediglich 103 Spielminuten in der Liga und blieb dabei ohne Tor. Beim 1. FC Union will Ingvartsen bald wieder mehr Spaß am Fußball haben – und ein paar Gründe zum Feiern finden.