Verzögerung beim DFB-Spiel in Dortmund Vermummter Mann kletterte auf Stadiondach, um Fotos zu machen

Der Mann, der während des deutschen EM-Achtelfinales unter das Dach des Dortmunder Stadions kletterte, führte Polizeiangaben zufolge keine gefährlichen Gegenstände mit sich. „Nach ersten Erkenntnissen wollte der 21-Jährige, wie bereits an anderen Orten in Deutschland, auf dem Dach des Stadions Fotos aufnehmen“, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Dafür führte er in einem Rucksack eine Kameraausstattung mit sich. Zu keinem Zeitpunkt bestand für andere Menschen im Stadion eine Gefahr.“

Die Polizei schließe derzeit eine politische Motivation aus. Ermittelt wird wegen des Tatvorwurfs Hausfriedensbruch.

Die Beamten präzisierten am Sonntag ihre Zeitangaben zu dem Vorfall bei der Partie zwischen Deutschland und Dänemark (2:0). „Seit Bekanntwerden der Situation für die Polizei im Stadion um 22.11 Uhr konnte die Polizei den 21-Jährigen lückenlos beobachten und die Lage jederzeit einschätzen“, hieß es. „Eine Gefahr ging von ihm nicht aus.“

Um 23.44 Uhr, nach dem Spielende, sei der Mann den Anweisungen der Polizei gefolgt und von einer Spezialeinheit festgenommen worden.

Schiedsrichter informierte die Kapitäne

Die deutschen und dänischen Spieler waren während des EM-Achtelfinales über den Mann auf der Dachkonstruktion informiert. Konkrete Auswirkungen auf den Spielablauf oder die Abreise nach der Partie hatten die Ereignisse aber nicht.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag bestätigte, berichtete Schiedsrichter Michael Oliver vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit am Samstagabend die Kapitäne beider Mannschaften von dem Geschehen.

Schiedsrichter Michael Oliver im Gespräch mit Ilkay Gündogan und Kasper Schmeichel. © REUTERS/BERNADETT SZABO

Der englische Referee bat Ilkay Gündogan und Kasper Schmeichel dazu zur Spielfeldhälfte, nachdem er selbst von einem UEFA-Delegierten einen Hinweis bekommen hatte. Auf Bildern war zu sehen, wie alle drei nach oben Richtung Stadiondach blicken. Die Partie lief anschließend ohne erkennbare Beeinträchtigung für die Akteure weiter.

Einsatzkräfte hatten sich dem Mann nach dem Schlusspfiff genähert und ihn angesprochen. Ein Hubschrauber habe zudem das Stadiondach ausgeleuchtet. In dem veröffentlichten Video sind kurz die Zuschauerränge zu sehen, zum Zeitpunkt des Zugriffs hatten demnach viele Zuschauer bereits das Stadion verlassen.

Die Europäische Fußball-Union Uefa verwies am Sonntagmorgen auf die Mitteilung der Polizei. „Wir haben keinen weiteren Kommentar“, teilte der Dachverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Vorfall wirft Fragen zum Sicherheitskonzept der EM auf. Immer wieder war es in den vergangenen Tagen zu Zwischenfällen gekommen, als Zuschauer auf den Rasen gelangt waren, um mit den Spielern ein Foto zu machen. (dpa, Tsp)