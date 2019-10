Die BR Volleys haben ihre perfekte Bilanz in dieser Volleyball-Saison gewahrt und nach dem Supercup-Triumph das nächste Achtungszeichen gesetzt. Der Hauptstadtklub gewann am Mittwochabend das Bundesligaduell bei den Alpenvolleys Haching in Innsbruck mit 3:2 (25:22, 20:25, 25:22, 22:25, 15:12). Damit bleibt das Team von Trainer Cedric Enard weiter ungeschlagen.

Manager Kaweh Niroomand hatte vor dem Duell mit dem zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen deutsch-österreichischen Team ein „sehr, sehr schweres Spiel“ prognostiziert - und dies wurde es auch. Zunächst erlaubten sich beide Mannschaften viele Ungenauigkeiten, die Volleys sicherten sich in einer hitzigen Partie den ersten Satz. Zweimal konnten die Alpenvolleys aber ausgleichen, so dass die Entscheidung im Tie-Break fiel. Auch dort blieb es bis zum Stand von 11:11 eng, am Ende hatten die Berliner die besseren Nerven.

"Ich bin wirklich glücklich über diesen Sieg. Jeder brachte positive Energie und Impulse. So machen wir als Team gemeinsam jetzt Schritt für Schritt weiter", sagte Trainer Cedric Enard und Niroomand meinte: "Das war ein ganz wertvoller Sieg für uns. Respekt an die Alpenvolleys, die ein wirklich starkes Spiel gemacht haben."

Am vergangenen Sonntag hatten sich die Volleys souverän mit 3:0 erstmals den Supercup gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen gesichert, zuvor gab es Ligasiege gegen die Netzhoppers KW-Bestensee und Giesen. Neben Berlin hat bislang nur Friedrichshafen nach einem 3:1-Erfolg bei Lüneburg drei Ligasiege auf dem Konto. (dpa/Tsp)