Volleyballer Marcus Böhme vor dem Duell mit den BR Volleys „Ich sehe uns auf Augenhöhe mit Berlin“

Herr Böhme, am Sonntag spielen Sie mit Ihrem Klub VfB Friedrichshafen in Ihrer Heimat. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in das Spiel gegen die BR Volleys?

Natürlich ist es immer wieder schön, die Gelegenheit zu bekommen, gegen seinen ehemaligen Verein zu spielen und alte Weggefährten zu treffen. Rein sportlich ist es für mich jetzt aber nichts wirklich Außergewöhnliches, es ist ein wichtiges Bundesligaspiel.