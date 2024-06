Von der Theke in Berlins höchste Spielklasse Die aufregende Reise von Polar Pinguin geht weiter

Den Berliner Fußballklub Polar Pinguin und den Bundesligisten TSG Hoffenheim verbindet neuerdings etwas. Ein rasanter Aufstieg in verschiedenen Amateurligen. Innerhalb von acht Jahren kletterten die Kraichgauer in den Neunzigerjahren von der Kreisliga in die Verbandsliga. Einige Jahre später sollte dieser Ritt durch die Ligen erst ganz oben enden, in der Bundesliga.