Vor allem unterklassige Gegner Hertha BSC testet vier Mal im Trainingslager

Hertha BSC bereitet sich mit vier Testspielen im Trainingslager auf die restliche Saison der Fußball-Bundesliga vor. In den elf Tagen auf dem Trainingsgelände der IMG Academy in Bradenton in Florida stehen am 8. und 11. Januar jeweils zwei Partien an, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Zunächst trifft die Mannschaft von Hertha-Trainer Sandro Schwarz am 8. Januar um 20 Uhr deutscher Zeit auf den Club de Lyon FC aus der United Premier Soccer League (UPSL). Drei Stunden später messen sich die Berliner mit The Villages SC aus der höchsten Amateurfußballliga in den USA. Schwarz will in diesen Begegnungen vor allem das Angriffsspiel optimieren. „Im Ballbesitz und dem eigenen Offensivspiel müssen wir mehr Gefahr und Präzision entwickeln“, sagte der 44-Jährige.

Am 11. Januar trifft Hertha um 18 Uhr deutscher Zeit auf die SIMA Montverde Academy, die ein Programm für junge Talente aufgelegt hat. Die Generalprobe bestreiten die Profis am 12. Januar um 1 Uhr deutscher Zeit gegen den 15-maligen kolumbianischen Meister Millonarios FC. Neun Tage später treten die Herthaner zum 16. Spieltag der Bundesliga beim VfL Bochum (15.30 Uhr) an. (dpa)

Zur Startseite