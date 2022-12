Vorfall wird untersucht Arbeitsmigrant aus Kenia stirbt nach Sturz in WM-Finalstadion

Bei der Fußball-WM in Katar ist es zu einem weiteren Todesfall gekommen. Der Wachmann John Njue Kibue, laut CNN ein Arbeitsmigrant aus Kenia, ist drei Tage nach einem Sturz im Final-Stadion in Lusail am Dienstag im Krankenhaus gestorben, wie die WM-Organisatoren mitteilten.

Es werde nun untersucht, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte. Die Familie des Opfers werde alle ausstehenden Gelder erhalten, hieß es weiter.

Zuvor hatte während des Turniers bereits ein offenbar von den Philippinen stammender Arbeiter sein Leben verloren. Der Mann war demnach infolge eines Unfalls bei Reparaturarbeiten im Teamhotel der saudi-arabischen Delegation gestorben.

Für Bestürzung hatte während der WM auch der Tod des US-Sportjournalisten Grant Wahl gesorgt, der während des Viertelfinals zwischen Argentinien und den Niederlanden auf der Medientribüne zusammengebrochen war. (dpa)

