Wasser predigen und Wetten platzieren Die Bundesliga-Vereine und ihre bedenklichen Sponsoren

Ende 1987 bewarb der finanziell stark angeschlagene Eishockey-Klub ECD Iserlohn in einer Partie das „Grüne Buch“ des damaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi. Der Deutsche Eishockey-Bund untersagte die Werbung daraufhin umgehend, ein Spiel später ging der Verein Konkurs. Ein Skandal, der heutzutage undenkbar ist, an ihrer politischen Brisanz haben die Trikotsponsoren aber an nichts verloren.

Auch der Fußball sieht sich dem Spannungsfeld zwischen finanzieller Rentabililtät und moralischer Aufrichtigkeit ausgesetzt. Im Sinne ihres sportlichen Erfolgs sind Vereine auf monetäre Unterstützung angewiesen. Nur steht das Geschäftsinteresse jener Almosengeber allzu häufig im Widerspruch zu der Außendarstellung der jeweiligen Vereine – und geht gar an die Wurzel des Sports.

Mit der jüngsten Partnerschaft zwischen Hertha BSC und dem Wettanbieter „CrazyBuzzer“ sowie dem VfB Stuttgart und dem Branchen-Konkurrenten „Winamax“ tritt nun wieder einnmal in aller Deutlichkeit zutage, was mittlerweile zum Geschwür des Fußballs gehört: die Allgegenwärtigkeit der Buchmacher. Wer den Fernseher zur Spielübertragung anschaltet, sieht Fernsehmoderatorin Laura Wontorra und Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus in hemdsärmeliger Gelassenheit Sportwetten bewerben. In den Stadien laufen derartige Anzeigen über die Bandenwerbung in Dauerschleife, die allermeisten Bundesligisten haben einen privaten Wettanbieter als Teil ihres Sponsoren-Portfolios.

9,4 Milliarden Euro Umsatz haben Sportwettanbieter 2021 in Deutschland erwirtschaftet.

Wettbranche mit enormem finanziellen Einnahmen

Das ist zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive nachvollziehbar, schließlich ist die Wettbranche finanziell außerordentlich potent. 9,4 Milliarden Euro Umsatz konnten Sportwettanbieter im Geschäftsjahr 2021 in Deutschland verbuchen. Zum Vergleich: Alle 36 Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga kamen im selben Zeitraum auf 4,05 Milliarden Euro Umsatz. Folglich können Wettanbieter Summen bieten, mit denen viele Unternehmen überhaupt nicht mithalten können. Die finanzielle Unterstützung geht mit einer höheren Toleranz zu den eigenen Werten einher.

Dabei hat der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle bei dem Deal ohnehin keine ethischen Bedenken. Ganz im Gegenteil. Stuttgart erziele „aus der Vermarktung ab der Saison 2023/24 höhere Einnahmen als in den Jahren zuvor – ohne dafür finanziell deutlich höher dotierte Angebote aus Regionen annehmen zu müssen, die nicht zu unseren Werten passen.“

Der neue Hauptsponsor sei laut Wehrle ein Unternehmen, das „über die gesetzlichen Vorgaben hinaus proaktiv Maßnahmen zum Jugend- und Spielerschutz ergreift.“ Hertha-Präsident Kay Bernstein hingegen erklärte noch im Mai 2022 gegenüber dem Tagesspiegel, keine Kooperationen mit Wettanbietern eingehen zu wollen. Dieses Dogma ist nun an der bitteren Realität der finanziellen Mangellage zerschellt.

430.000 Menschen in Deutschland mit Glücksspiel-Problemen

In bemerkenswerter Nonchalance wird der Umstand, dass laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in etwa 430.000 Menschen in Deutschland von einem problematischen Glücksspielverhalten oder einer Glücksspielsucht betroffen sind, nicht nur geduldet, sondern mitunter geradezu hofiert. Der VfB hat angekündigt, die Kindertrikots mit einem Sonderflock zu verkaufen, auf dem der Sponsor nicht abgedruckt ist, Hertha wird es voraussichtlich gleichermaßen handhaben.

Gerade an dieser Sonderauslegung lässt sich die Dehnbarkeit des Moralbegriffs bei Bundesliga-Klubs ablesen. Die Vereine sind bereit, Geld anzunehmen, das aus Quellen stammt, die mit den offensiv nach außen getragenen Werten des Vereins nicht zwangsläufig deckungsgleich sind. Die Grenze bei der Textilgröße zu ziehen, wird die Reichweite der Werbung dabei kaum merklich eingrenzen, es dient aber als bequemes Feigenblatt, sich nach außen hin moralisch fehlerfrei zu geben. Nur sind Fußballvereine aber keine herkömmlichen Wirtschaftsunternehmen, sondern auch in ihrer Außendarstellung auf die Unterstützung ihrer Fans angewiesen – die sich immer stärker gegen das Sportswashing ihrer Vereine einsetzen.

Geld von Wettanbietern wollen wir nicht, wir wollen kein Geld verdienen, in dem wir Menschen irgendwo hineinlocken. Kay Bernstein, Präsident von Hertha BSC kurz nach seiner Wahl im Jahr 2022

Wettanbieter sind dabei nicht die einzigen Unternehmen, die mit Vereinen kooperieren und kritikwürdige Geschäftsinteressen verfolgen. Jahrelang hatte der FC Bayern München eine Partnerschaft mit der katarischen Fluggesellschaft „Qatar Airways“, die angesichts der verheerenden Menschenrechtslage von Teilen der Fans stark kritisiert wurde. Ende Juni dieses Jahres beendete der Verein die Zusammenarbeit.

Auch der FC Schalke 04 unterhielt lange eine höchst umstrittene Partnerschaft. Über einen Zeitraum von 15 Jahren war der russische Gaskonzern Gazprom Hauptsponsor von Schalke. Erst mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde die Zusammenarbeit eingestellt.

Werder Bremen stand gleich mehrfach wegen ihrer Trikotsponsoren in der Kritik. Von 2004 bis 2006 prangerte der Textildiscounter Kik auf der Spielbekleidung der Bremer, von 2012 an warb der Massen-Geflügelzüchter Wiesenhof auf den Werder-Trikots. Zur kommenden Saison übernimmt der Baudienstleister Matthäi, Wiesenhof bleibt aber weiterhin Topsponsor.

Ein Problem der Glaubwürdigkeit

All diese Beispiele zeigen, dass das Image eines jeden Vereins einen wortwörtlichen Preis hat. Der fällt unterschiedlich aus, lässt sich aber klar beziffern und stellt eben jene Vereine vor Probleme. Vor allem im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit. Es ist schlicht schwierg, sich als integrer, sozialbewusster und nachhaltiger Verein zu gerieren, wenn die finanzielle Liquidität an Unternehmen wie „Gazprom“, „Qatar Airways“ oder eben „CrazyBuzzer“ hängt. Generell könnte das Thema der Geldgeber für Fans kaum schwieriger sein.

Sponsoren stellen als Inbegriff der Kommerzialisierung des Fußballs ohnehin das Feindbild für einige Fan-Verbände dar. Bei den Fragen nach der finanziellen Unterstütung eines Vereins geht es also immer auch um den Kern des Fußballs, um Kommerz oder Kultur. Kurz: um die Identität des Vereins. Zur Wahrheit gehört aber auch: Irgendwo muss das Geld schließlich herkommmen. Und die Zeichen mehren sich, dass in der Bundesliga der Zenit der Einnahmen vorerst überschritten sein könnte.

Da mit dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst Dazn die wichtigsten Medienpartner der Bundesliga kriseln, dürften auch die Fernsehgelder für die Bundesligisten Prognosen zufolge weniger werden. Innerhalb der Liga droht die Schere noch weiter auseinander zu gehen, und auch die Lücke zu den anderen europäischen Topligen dürfte größer werden. Ein möglicher Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) wurde erst Ende Mai von den Vereinen mehrheitlich abgelehnt, im Juli urteilte das Bundeskartellamt, dass die 50+1-Regel bestehen bleibt und der Investoreneinfluss weiter begrenzt bleibt. Die Möglichkeiten der Solvenz sind im Vergleich zum Ausland also nicht nur begrenzt, sondern auch Wesensmerkmal der Vereine.

Die gestiegene Sensibilität für gesellschaftspolitische Themen innerhalb der Vereins-Mitlieder*innen führt dazu, dass sich die Vereine richtigerweise nun einer eigenen Rechenschaft konfrontiert sehen, sich aber auch Maßstäben zu stellen haben, die kaum zu erreichen sind. Es wird sich kein Verein finden, der in seiner Zusammensetzung frei von kritiklosen Sponsoren oder Kooperationen ist. Die Frage ist nur, mit welchem Impetus das nach außen getragen wird.