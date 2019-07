Die deutschen Wasserballer haben auf dem Weg in ihr erstes Viertelfinale seit acht Jahren die Pflichtaufgabe gegen Südafrika mit einem Rekord erreicht. Das 25:5 (5:2, 6:0, 9:1, 5:2) am Sonntag in Gwangju war der höchste WM-Sieg einer deutschen Auswahl. In der Runde der letzten Acht ist am Dienstag (8.30 Uhr/MESZ) Weltmeister Kroatien der Gegner. Bester Werfer gegen Südafrika war Lucas Gielen mit sechs Toren. Der bisherige deutsche WM-Rekordsieg liegt schon lange zurück, es war das 22:7 gegen Ägypten 1991 in Perth.

London-Olympiasieger Kroatien könnte bei den ersten Schwimm-Weltmeisterschaften der deutschen Wasserballer seit 2013 am Dienstag aber Endstation für die Mannschaft von Trainer Hagen Stamm sein. Das Ziel, einen Top-8-Rang, hat diese aber erreicht. Bereits beim Weltcup 2018 in Berlin hatte sich die deutsche Auswahl mit einem 24:5-Erfolg im entscheidenden Spiel gegen die Südafrikaner das WM-Ticket gesichert. (dpa)