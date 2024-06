Wie gefährlich ist die Fußball-EM?  „Party-Patriotismus trägt zur Enttabuisierung von Nationalismus bei“

Frau Götz, kann man bei dieser EM unbeschwert seine Deutschland-Fahne schwenken, um die Nationalelf zu unterstützen?

Das hängt vom Kontext ab. Das Nationale kann man rechtsextremistisch, aber auch friedlich nutzen, indem man in ein Stadion geht und die Flagge schwenkt. Und solange das nicht mit Gewalt gegen andere zu tun hat, wie etwa bei Hooligans, ist es völlig in Ordnung.

Es gab Vorfälle während der EM, bei denen es rechte Gesänge gab oder rechte Symbolik auftauchte.

Diese nationale Unbeschwertheit beim Sport, speziell beim Fußball, ist die eine Seite. In anderen Kontexten ist Nationalismus handfest, ausgrenzend und rassistisch. Nach der Wiedervereinigung hat auch die Idee zugenommen, dass „Deutsch“ wieder so eng auf ein Volk, eine Sprache und eine Kultur als ein homogenes Modell bezogen wird. Die Symbole der „friedlichen Revolution“, die den Mauerfall brachte, werden mittlerweile auch von rechten Gruppen instrumentalisiert, etwa „Wir sind das Volk“-Sticker und Flaggen.

In den letzten Jahren ist diese Enttabuisierung des Nationalen wie ein Dammbruch explodiert. Man darf, oder meint es zumindest, wieder Dinge zeigen oder sagen, die vor 30 Jahren noch nicht denkbar waren. Vielleicht haben viele rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut auch gedacht, aber auch unter Alkoholeinfluss hätten sich viele nicht das erlaubt, was in Sylt passiert ist.

Welche Rolle spielt der Fußball beim Nationalismus?

Fußball oder vor allem die Weltmeisterschaft 1990 haben zur Wiederentdeckung des Nationalen in einer Zeit beigetragen, als „deutsch“ und nationale Bekundungen in Folge der Nazi-Zeit tabu waren. Deutschland wurde Weltmeister, unmittelbar nach dem Fall der Mauer. Es gab in verschiedenen Kontexten ein neues nationales Selbstbewusstsein: Die innere Einheit als ein Volk, das „zusammenwächst“, und als eine Mannschaft und Feiergemeinschaft. Zum ersten Mal nach vielen Jahrzehnten Abstinenz hat dieses sehr antinational eingestellte Deutschland im Alltag, zum Beispiel auf den Straßen, Flagge gezeigt. Das gab es vorher nicht, auch nicht bei den Trikots aus den 70er Jahren, Schwarzrotgold spielte keine Rolle. Erst ab 1990 und dann mit dem Sommermärchen 2006 kam der „Party-Patriotismus“ auf, eine Explosion von nationalen Farben und eine Art spielerischer Nationalismus.

Zur Person Irene Götz. © PR Irene Götz, 61, ist Professorin am Institut für Volkskunde/Europäische Ehtnologie der LMU in München. Sie forscht unter anderem zu Neuem Nationalismus. In ihrem Buch „Deutsche Identitäten. Die Wiederentdeckung des Nationalen nach 1989“ untersucht sie auch den Zusammenhang von Fußball und Nationalismus.

Wer war Auslöser: der Fußball oder die Wiedervereinigung?

Ich glaube, das ging Hand in Hand. Aber man muss auch sehen, dass Deutschland eine Art nachholende Nationalisierung betrieben hat. Andere Länder hatten schon lange ein entspannteres Verhältnis zu ihren Flaggen und nationalen Symbolen. Die Schweden etwa dekorierten ihre Geburtstagstorte mit Flaggen oder zogen sie im Garten an einem Fahnenmast hoch, was in Deutschland als Ausdruck von Nazismus verpönt gewesen wäre.

Deutschland hat sich das lange nicht getraut aufgrund des Nationalsozialismus, und war eher symbolarm. Nationalstolz gab es nicht im Alltag, höchstens bei offiziellen Anlässen oder Staatstrauer. Aber mit dem Fußball hat sich diese neue Form von nationalem Bewusstsein neu entwickelt. Jetzt konnten die Deutschen zeigen, dass sie stolz auf ihr Land sind im Fußball. Aber die Voraussetzung dafür war die Wiedervereinigung.

Wie ist daraus bei der WM 2006 der Party-Patriotismus entstanden?

Ein Stück weit, weil die WM zu Hause war, aber auch weil die Mannschaft erfolgreich war und es medial in neuer Form übertragen wurde, allein durch so viele Public Viewings. Es gab überall Fanartikel, aber auch von anderen Nationen. In Kindergärten und Schulen hatten die Kinder auf der einen Backe etwa eine deutsche und auf der anderen eine brasilianische Flagge. Das sind situative Collagen von einer Identität, die eher spielerisch ist und globale Züge mit den nationalen oder regionalen Zugehörigkeiten frei kombiniert. In Berlin mischen sich vor türkischen Supermärkten auch die türkischen mit den deutschen Flaggen.

Oft ist Nationalismus im Sport etwas sehr Männliches. Irene Götz

Viele Fans hierzulande sind vor allem Deutschland-Fans. Sie verfolgen sonst weder regelmäßig Bundesliga, noch unterstützen sie einen Klub. Woher kommt das?

Europa- und Weltmeisterschaften haben schon immer breitere Massen angezogen. Für viele ist das eine Möglichkeit, euphorisch ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben, das ansteckend ist. Viele können sich damit identifizieren und Emotionen rauslassen. Wenn es dann um die eigene Mannschaft geht, sind da plötzlich kollektive Gefühle, die sich mit denen für die Gruppe vor Ort, aber auch für die Nation mischen.

Diese Gemeinschaft besteht oft irgendwann aus betrunkenen, grölenden Fans. Wirkt das nicht auf marginalisierte Gruppen bedrohlich, wenn eine Masse lautstark für ihr Land einsteht?

Es kommt immer darauf an, was wir als Nation verstehen. Besteht sie aus den demokratischen Bürgern eines Landes oder verstehen wir die nationalen Farben doch nur ethnisch? Und es gibt weitere Aggressionen, die diesen spielerischen Patriotismus beim Fußball ad absurdum führen können. Oft ist Nationalismus im Sport etwas sehr Männliches. Die Fans sind Männergruppen, die sich mit der Flagge und der Bierflasche aggressiv ihren Weg verschaffen. Da ist sicherlich so ein Machismo, eine Art patriarchalische Haltung dabei, die gerade Frauen enorm zu schaffen macht. Und wenn dann noch Migrationshintergrund dazu kommt und man sieht, dass sich da unter der Flagge wieder die weißen Männer zeigen, kann das natürlich bedrohlich und ausgrenzend wirken.

Die schottischen Fans hatten sportlich nicht viel zu feiern, aber trotzdem gute Laune. © dpa/Marijan Murat

Wie können wir dem entgegenwirken?

Man könnte versuchen, selbst mitzumachen, um zu zeigen: Wir gehören auch dazu. Aber es ist schwierig, sich gegen so eine Mannschaft mit Flaggen zu wehren. Und es gibt auch viele, die nicht mitfeiern, weil sie das Gegröle nicht mögen und sich auch ausgegrenzt fühlen.

Hat der Fußball dieses Gefühl nationaler Zugehörigkeit und Ausgrenzung verstärkt?

Ich glaube, die Hauptverstärker von handfester Ausgrenzung und Nationalismus sind eher populistische Botschaften, politische Aufmärsche und politische Rhetorik. Fußball hat durchaus etwas Verbindendes und Spielerisches. Das zeigten bei dieser EM zum Beispiel die Schotten, als sie friedlich in ihrem Kilt aufgetreten sind und mit den Deutschen gefeiert haben. Solche Momente sind auch Möglichkeiten, dass sich verschiedene Regionen und Länder kennenlernen und Stereotypen übereinander abbauen.

Kann es solchen gesunden Patriotismus langfristig geben oder schlägt er irgendwann in ausgrenzenden Nationalismus um?

Als ich 2003 meine ersten Publikationen zu dem Thema geschrieben habe, dachte ich, vielleicht muss man auch Deutschland eine Chance geben, wie anderen Nationen. Dieses Spielerische muss nicht immer rechtem, extremistischem Nationalismus zuarbeiten. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Ich glaube tatsächlich, dass der Party-Patriotismus ein Stück weit zu dieser Enttabuisierung handfesten Nationalismus beiträgt. Wenn man schon mal die Flagge aus spielerischen Kontexten zu Hause hat und rechte Rattenfänger diese aber missbrauchen für ihre rassistischen Parolen, ist der Schritt vielleicht leichter, ihnen zu folgen. Man sagt sich: Was ist dabei? Die Flagge haben wir auch beim Fußball gezeigt. Fußball ist nicht der Auslöser, aber er ist etwas, was diese Normalisierung des Umgangs mit dem Nationalen und auch den Missbrauch vorantreiben kann.

Andererseits zeigen im Vergleich zu 2006 die Deutschen gefühlt wieder weniger Flagge, weder auf Autos noch auf dem Gesicht. Werden die Flaggen nach dem Rechtsruck als vermehrt als rechts wahrgenommen?

Eine gute Frage. Tatsächlich bekommen Leute oft keinen großen Zuspruch mehr, wenn sie ihre Straße beflaggen. Und mir ist auch aufgefallen, dass diese Bilder von leuchtenden Nationalfarben auch in den Medien weniger geworden sind. Vielleicht gibt es eine Fußballmüdigkeit, vielleicht sind einige vorsichtiger, was Nationalismus angeht. Vielleicht liegt es aber auch an all den Krisen, die wir bewältigen müssen. Da fehlt einfach diese Unbeschwertheit, die Feierlaune ist nicht so groß wie in 2006.