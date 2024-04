„Wir stellen uns auf Kunstrasen ein, egal was sie sagen“ SV Sparta empfängt TuS Makkabi im Pokal-Halbfinale

Am Sonntag war zum ersten Mal so richtiges Fußballwetter in diesem Jahr. Nicht unbedingt für die vielen Spielerinnen und Spieler auf den Plätzen in Berlin, die Trinkpausen sicher herbeisehnten, aber für die Fans. Deshalb war dann auch die Durchsage über die Platzlautsprecher auf der Sportanlage Fischerstraße in der Nähe vom Nöldnerplatz in Lichtenberg fast zwangsläufig. „So liebe Kinder, ihr müsst jetzt alle den Rasen verlassen, geduscht habt ihr ja auch alle …”, hieß es am Ende des Rasensprengereinsatzes in der Halbzeitpause der Oberliga-Partie zwischen Sparta Lichtenberg und dem TuS Makkabi.

Das Spiel endete 3:1 für die Gastgeber. Es war vor 161 Fans eine Oberligapartie auf ansprechendem Niveau. Das Ergebnis war keine Überraschung, wenn man auf die Tabelle blickt. Sparta festigte damit Rang drei hinter dem Spitzenduo Hertha 03 Zehlendorf und Lichtenberg 47. Makkabi, ursprünglich mit klaren Aufstiegsambitionen gestartet, befindet sich auf Platz sieben im oberen Mittelfeld.

Was diese Partie besonders machte, war einerseits die Pokal-Historie und andererseits die Pokal-Zukunft. 3:1 nach Verlängerung bezwang Makkabi vor rund elf Monaten den damaligen Berlin-Ligisten Sparta im Berliner Pokalfinale. Am Mittwoch (14 Uhr, Fischerstraße) steht wieder ein Pokal-Aufeinandertreffen auf dem Programm, dieses Mal bereits im Halbfinale und nur drei Tage nach der Liga-Begegnung. Dann unter anderen Vorzeichen, mit anderen Spielern und wahrscheinlich auf dem Nebenplatz.

Viktoria 89 gegen Lichtenberg 47 Neben der Partie zwischen Sparta Lichtenberg und dem TuS Makkabi (14 Uhr, Fischerstraße) findet auch das zweite Halbfinale am Mittwoch statt: Regionalligist FC Viktoria 89 trifft um 13 Uhr im Stadion Lichterfelde auf Lichtenberg 47 (Oberliga). Das Endspiel am 25. Mai wird wegen der Sanierung des Mommsenstadions diesmal im Hans-Zoschke-Stadion ausgetragen.

„Mal gucken, in welchem Zustand der Rasen sein wird”, sagt Dragan Kostic, der seit über zehn Jahren Trainer bei Sparta ist. Er wird mit seinem Team vor Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz trainieren. Es wäre eine mittelschwere Überraschung, wenn dort nicht auch gespielt würde.

„Wir stellen uns auf Kunstrasen ein, egal was sie vorher sagen oder in den Spielbericht schreiben”, sagt Makkabis Kapitän Doron Bruck. Die Lichtenberger hatten in der vergangenen Pokalsaison die Regionalligisten Berliner AK und BFC Dynamo auf dem Kunstrasenplatz bezwungen.

Sparta sieht sich nicht als Favorit

In der Saison 2023/24 spielte sich Sparta mit eher engen Siegen gegen den FC Grunewald, Berlin Türkspor, den SV Bosna, Stern 1900 und den Frohnauer SC ins Halbfinale. Makkabis Erfolge gegen den TSC, Concordia Britz, Berolina Stralau, den Friedenauer TSC und selbst gegen Regionalligist BAK sehen auf dem Papier etwas souveräner aus.

Im vergangenen Jahr gewann der TuS Makkabi den Pokal. © imago/Matthias Koch/imago/Matthias Koch

Anhand der Tabellensituation und des Sieges am Sonntag könnte man meinen, Sparta wäre leicht favorisiert. Dagegen wehrt sich Coach Kostic allerdings vehement. „Nein, Favorit sind wir definitiv nicht”, sagt der 43-Jährige. „Wir wissen aber, dass wir eine überragende Saison spielen und darauf sind wir stolz. Und mit diesem Stolz gehen wir auch in jedes Spiel.” Er sieht den Druck bei Makkabi, „weil sie der Favorit sind, aber die Saison über nicht so spielen.”

Makkabis Kapitän Doron Bruck bekommt beim Gedanken an das Finale im vergangenen Jahr und den DFB-Pokalauftritt gegen Bundesligist Wolfsburg immer noch glänzende Augen. Er hält die Chance, die etwas verkorkste Spielzeit mit einem Finaleinzug ein wenig zu reparieren, für gegeben: „Wir sind heiß auf den Pokal.“

Der 29-Jährige sieht die Chancen bei 50:50. Er meint sogar scherzhaft, Makkabi hätte das Ligaspiel mit Absicht verloren, weil bei zwei Partien innerhalb weniger Tage oft die Siege geteilt werden. Dann fügt er ernster hinzu: „Es ist natürlich eine besondere Konstellation, dass man innerhalb von drei Tagen zweimal gegeneinander spielt. Wir freuen uns darüber, eine Chance zu haben, die Niederlage direkt wieder gutzumachen.“

Was Bruck auch sagt, ist, dass er „in das Ergebnis nicht zu viel reininterpretieren” würde. Als Verlierer verständlich, aber das liegt auch daran, dass beide Coaches viele Spieler gebracht hätten, die sonst nicht so viel Spielzeit erhalten. „Wir wissen ganz genau, dass es am Mittwoch auch von der Intensität her ein ganz anderes Spiel wird”, stimmt Spartas Trainer Kostic zu.

Sparta erwartet dann auch wesentlich mehr Zuschauende an der Fischerstraße zu einem spannenden Pokalfight bei sonnigem Fußballwetter. „Die Stimmung wird viel besser sein”, sagt Kostic. Nur die Rasensprenger als erfrischende Duschen werden fehlen, wenn die Partie auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wird.