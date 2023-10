WM-Favorit am Barren Dauser turnt mit Glücksunterhose und detaillierter Planung

Alles muss stimmen, wenn Lukas Dauser an die Geräte tritt. Nichts will der Unterhachinger dem Zufall überlassen. Schon Stunden vorher geht er in Gedanken seine Übungen aus verschiedenen Perspektiven durch. Mal spult er sie aus seiner Sicht als Kunstturner ab, dann schaut er im Kopf von außen darauf. Die Stellen, an denen es hakt, geht der 30-Jährige mehrmals in Zeitlupe an.

Bei den derzeitigen Turn-Weltmeisterschaften in der belgischen Hafenstadt Antwerpen tritt er an seinem Spezialgerät Barren an. Dreimal turnte der in Halle lebende Olympiazweite und WM-Silbermedaillengewinner von 2022 bereits im Sportpalais der belgischen Stadt. Von Mal zu Mal verbesserte sich seine Leistung und nie waren die Kampfrichter von einer anderen Vorführung überzeugter als von der des deutschen Sportlers.

Turn-WM 2023 Die 52. Turn-Weltmeisterschaften

Vom 30. bis zum 8. Oktober findet die Kunstturn-WM in Antwerpen statt

Dabei wird um die WM-Titel und für die Teilnahme an Olympia gekämpft

Das Mehrkampffinale am Donnerstagabend schloss Dauser als 16. ab. Bei der Entscheidung an den beiden Holmen am Sonntag um 14 Uhr gilt er nun als Favorit. Er selbst sieht das nicht so, schließlich würden acht nicht minder begabte Bewegungskünstler am Sonntag nach Edelmetall greifen. Sein bislang größter Konkurrent, der chinesische Olympiasieger Zou Jingyuan, ist diesmal allerdings nicht am Start.

Mit seiner Glücksunterhose gewann Dauser bereits drei Medaillen

Auf intensives körperliches und mentales Training allein kann Dauser sich während der Vorbereitung auf seinen entscheidenden Auftritt nicht verlassen. Bei dem Perfektionisten ist alles ist bis ins kleinste Detail geplant: Die Tasche packt der Ordnungsliebhaber nach jedem Einsatz wieder akkurat, um beim Suchen keine Zeit zu verlieren. Morgens berührt der abergläubische Sportler als Erstes mit beiden Füßen den Boden, um nicht mit dem falschen Bein aufzustehen. Bei der Unterhose, die er auf der großen Bühne trägt, handelt es sich um seine Glücksunterhose. Die, mit der er drei seiner bislang vier internationalen Medaillen gewonnen hat.

Am Freitagmorgen war deshalb Wäschewaschen angesagt. Zum Geburtstag hatte Dauser zwar von seiner Ende Mai angetrauten Frau neue Modelle bekommen. „Aber ich traue mich noch nicht, die auszuprobieren. Die müssen sich vielleicht erst mal bei einem Bundesliga-Wettkampf bewähren“.

Ein Muskelbündelriss beeinträchtigte ihn bis in den Sommer

Beim Finale der nationalen Klasse hatte sich der dreimalige deutsche Mehrkampfmeister im Dezember einen Muskelbündelriss an der Schulter zugezogen, der ihn bis in den Sommer hinein beeinträchtigte. Das Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris ist er trotzdem offensiv angegangen. Von der Fitnessspezialistin Viktoria, der Frau von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, ließ er sich Trainings- und Ernährungspläne schreiben.

Ich richte jetzt nochmal 14 Monate lang alles auf Paris aus und gebe alles, um wieder zu meinen Tugenden zurückzufinden. Diszipliniert sein, Gas geben, mit Spaß und Leidenschaft dabei sein. Lukas Dauser, Favorit bei der Turn-WM

Doch kurz darauf war der stets so gewissenhafte Dauser in ein tiefes Loch gefallen. Seine Frau, die ebenfalls Viktoria heißt, musste berufsbedingt nach Hannover umziehen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren lebte der Sportsoldat wieder allein. Das löste eine Krise aus. „Ich war undiszipliniert, habe mich schlecht verhalten, konnte nicht wirklich trainieren wegen der Schulter.“

Schlechtes Essen, Süßigkeiten, Alkohol spielten eine Rolle. Erst nach den Flitterwochen habe er sich wieder zusammengerissen und sich gesagt: „Ich richte jetzt nochmal 14 Monate lang alles auf Paris aus und gebe alles, um wieder zu meinen Tugenden zurückzufinden. Diszipliniert sein, Gas geben, mit Spaß und Leidenschaft dabei sein.“ Bislang ging dieser Plan auf.