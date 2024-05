WTA-Turnier in Berlin Freude über Starbesetzung – Enttäuschung über Berliner Senat

In dieser Woche hat sich der Vorplatz der Mall of Berlin am Leipziger Platz in einen professionellen Tenniscourt verwandelt. Bis zum Wochenende finden dort Mitmachaktionen, Duelle zwischen den Top-Bundesligaspielerinnen, Autogrammstunden und ein Zuschauerturnier statt. Die Aktion soll die Stadt auf das im Juni anstehende WTA-500 Turnier Berlin Ladies Open einstimmen. „Es ist eine der coolsten Locations, die Tennis jemals gesehen hat“, sagte Edwin Weindrofer, der zu den Organisatoren des Turniers gehört.

Bei den Spielen vom 15. bis 23. Juni werden internationale Tennisstars erwartet. Mindestens neun Spielerinnen der aktuellen Top-10 Weltrangliste sollen antreten, darunter die Weltranglistenerste Iga Swiatek, US-Open Gewinnerin Coco Gauff und die zweifache Australian-Open Gewinnerin Aryna Sabalenka.

Auch Angelique Kerber, die zuletzt beim Turnier in Rom gegen Swiatek ausgeschieden war, ist mit von der Partie. Ausgetragen werden die Matches beim LTTC Rot-Weiß an der Hundekehle. Dort werden die Teilnehmerinnen unter anderem im Steffi-Graf-Stadion um das Preisgeld in Höhe von 823.000 Euro konkurrieren.

Turnierveranstalterin Barbara Rittner spricht von einem „der bestbesetzten WTA-500-Turniere“, die sie je gesehen habe. „Sie brauchen nicht mehr nach Wimbledon fahren, Sie müssen nicht nach Paris. Sie können nach Berlin.“ Aufgrund der Teilnahme von Iga Swiatek hoffen die Veranstalter, dass auch polnische Fans anreisen.

Doch neben der Freude über die hochkarätige Besetzung herrscht bei den Veranstaltern auch Enttäuschung. Grund dafür ist mangelnde Unterstützung vom Berliner Senat, erklärt Rittner. Sie hat den Eindruck, dass das Turnier nicht wahrgenommen und sogar ein Stück weit abgelehnt werde. Die ehemalige Tennisspielerin führt das auch darauf zurück, dass es sich um ein Frauenturnier handle. Bei Wettbewerben in Stuttgart oder Hamburg gäbe es für die Männer schließlich auch die nötige Unterstützung. „Man fühlt sich ein bisschen im Stich gelassen.“