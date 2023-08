Zu gut für die Mädchenteams ihrer Altersklasse Defne Bashev kickt bei den Jungs von Hertha 03

Es ist ein warmer Sommertag in Berlin, und Defne Bashev hat an diesem Wochenende ausnahmsweise kein Fußballspiel. Trotzdem trifft man die 14-Jährige auf ihrem Heimatplatz bei Anadoluspor in Kreuzberg an, ihre Eltern und ihren jüngeren Bruder hat sie im Schlepptau. „Hier hat alles angefangen“, sagt Defne, sie war gerade dreieinhalb, als sie das erste Mal ihre Fußballschuhe schnürte.

Bei Anadoluspor gab es zu dieser Zeit noch keine G-Jugend, also nahmen die Eltern unter ihre Fittiche. Vor allem Selma Bashev, Defnes Mutter, trug dazu bei, dass bis heute die Kleinsten bei Anadoluspor gefördert werden. „Ich komme aus einer fußballerischen Familie, meine Eltern haben selbst professionell gespielt, deshalb habe ich mich dazu entschieden“, so Defne.

Man könnte denken, dass möglicherweise eine gewisse Form von Druck aufgrund dieser familiären Affinität zum Fußball vorhanden gewesen wäre. Dies verneint Selma Bashev allerdings entschieden: „Ich habe alle meine drei Kinder unterstützt, aber immer ohne Druck. Das bringt auch nichts, denn Fußball muss Spaß machen. Wenn sie lieber etwas anderes gemacht hätten, wäre meine Unterstützung die gleiche.“

Allerdings hat Defne bisher auch keine anderen Pläne, als eine Fußballkarriere einzuschlagen – und alles spricht dafür, dass sie auf einem guten Weg dahin ist. Bis ins vergangene Jahr hat sie bei Anadoluspor gespielt, dann folgte der Wechsel. Allerdings nicht in ein Mädchenteam, sondern in die Regionalliga der C-Jungen von Hertha 03 Zehlendorf.

Umgeben von Jungs

Die Tatsache, dass Defne schon seit sie klein ist, mit Jungs trainiert und gespielt hat, verschaffte ihr einen Vorteil. Sie ist nun schlichtweg zu gut, um noch mit Mädchen ihres Alters zu spielen. Rein körperlich kann sie aktuell mit den Jungen mithalten und ist eine echte Verstärkung in ihrem Team. Als erstes Mädchen überhaupt war sie außerdem in der Berliner Auswahl der Jungs (U14) nominiert und hat dort drei Lehrgänge mitmachen dürfen.

Zudem hat sie es geschafft an einer renommierten Sportschule angenommen zu werden (sie setzte sich dabei gegen 80-100 Jungen durch) und dort ihre Schulausbildung fortzusetzen, während sie dreimal wöchentlich mit ihrer Klasse trainiert und der Fokus etwas mehr auf dem Sport liegt. Das war ihrer Mutter sehr wichtig: „Im Fußball weißt du nie, dann kommt eine Verletzung und du bist erst einmal raus. Du brauchst noch ein zweites Standbein.“ Defne war bis vor kurzem sogar das einzige Mädchen in der Klasse. Im Allgemeinen ist sie fast nur von Jungen umgeben, doch diese Tatsache stört sie nicht: „Es ist natürlich etwas anders mit den Jungs, aber nicht schlecht anders. Mit den Mädchen rede ich wahrscheinlich etwas mehr.“

Um Profispielerin zu werden, ist meist viel Einsatz nötig, das weiß auch Defne: „Mein Tag beginnt um 6 Uhr morgens und zu Hause bin ich dann wieder um 21.30 Uhr. Zum Training in der Schule kommt noch mein Vereinstraining bei Hertha 03 und am Wochenende dann natürlich die Spiele.“ Sie hat außerdem seit dieser Spielzeit auch das Zweitspielrecht für das U17-Mädchenteam bei Hertha BSC. Wo sie dann schlussendlich zum Einsatz kommt, handeln die Trainer unter sich aus.

Multitalent: Defne spielt bei den Jungs auf der 6er- und 8er-Position und bei den Mädchen als Außenverteidigerin. © Alishya Tanoku

Für Defne sei aktuell nur die regelmäßige Spielzeit relevant, egal wo. Ihrer Mutter ist wichtig, dass sie mit den Jungs im Training bleibt, solange es geht, denn dies sei für Defnes Disziplin, ihre Körperlichkeit im Spiel und den Ehrgeiz sehr wichtig. Trotzdem trainiert sie auch zweimal in der Woche bei den Mädchen mit, denn ab 16 Jahren sollte sie ihrer Meinung nach den Sprung in ein Frauenteam schaffen. Seit vier Jahren spielt sie zudem auch in der BFV-Auswahl der Mädchen mit.

Familie und Sport vereinen

So viel Sport im Leben einer Jugendlichen bedarf viel Planung. Selma Bashev und ihre Familie richten sich sehr nach sportlichem Alltag der Kinder. „Wir sind sehr verbandelt als Familie, über WhatsApp halten wir uns ständig auf dem Laufenden, vor allem, wenn die Schule vorbei ist und die Kinder quasi einen Ortswechsel haben. Das brauchst du in einer Großstadt wie Berlin einfach“, so Bashev.

Ihr Mann Hasan, der als Torwart in der dritten bulgarischen Liga spielte, arbeitet nachts. Der Abend, vor allem am Wochenende, ist der Familie heilig. „Zusammen zu essen ist uns wichtig, manchmal treffen wir uns einfach spontan vor der Haustür und gehen draußen essen. Das sind schöne Momente“, so Bashev.

Selma Bashev ist Übersetzerin, organisiert am Tag das Leben der Familie und kümmert sich nebenbei um den Haushalt, außerdem ist sie Jugendleiterin von Anadoluspor. Dies klingt auch nach einem belebten Alltag für die Mutter. „Wenn ich noch einmal geboren werden würde, dann würde ich das alles für meine Kinder wieder tun.“

Bei Anadoluspor in Berlin-Kreuzberg fing für Defne alles an. Sie und ihre Familie sind dem Verein sehr dankbar. © Alishya Tanoku

Und das Leben außerhalb der Fußballwelt? „Ich sehe meine Freund:innen wenig, vielleicht mal am Wochenende, wenn spielfrei ist. Aber abends rausgehen, das mache ich nicht, dafür habe ich keine Zeit“, so Defne über ihre Freizeitgestaltung neben dem Platz.

Wenn ich noch einmal geboren werden würde, dann würde ich das alles für meine Kinder wieder tun. Selma Bashev über die Unterstützung, die sie ihren Kindern gibt.

Der Aufwand, den Defne für ihre angehende Karriere betreibt, ist ohne Frage immens. Vor allem für eine 14-Jährige ist diese Belastung hoch, weshalb es dann manchmal Zwangspausen gibt. Dies sei wichtig für die Regeneration. Trotz allem scheint sich Defnes Fleiß auszuzahlen, denn sowohl der deutsche, als auch der türkische Fußballverband sind auf sie aufmerksam geworden. In der Vergangenheit nahm sie bereits zweimal an Sichtungslehrgängen für die U-15-Auswahl des DFB teil, nun möchte sie sich die U15 der Türkei anschauen. Wie sie sich am Ende entscheidet, weiß sie noch nicht.

Hasan Bashev nennt seine Tochter manchmal liebevoll nur „Magull“. Das liegt daran, dass Defne mit ihrem Dutt im Spiel manchmal so aussieht. Lina Magull ist aber auch ihr Vorbild.: „Mir gefällt ihre Spielweise und ihre Art auf dem Platz. Leider konnte ich Lina Magull noch nicht live spielen sehen, aber das würde ich gerne.“

Zeitlich ist das natürlich bei Defne nicht so einfach. Wie es bei ihr weitergeht, wenn sie 16 ist und die Schule beendet, ist bisher unklar. Jetzt will sie erst einmal der Klassenerhalt in der Regionalliga schaffen. Wird Defne gefragt, denkt sie allerdings weniger im nationalen Kontext über den weiteren Verlauf ihrer Karriere. Ihr langfristiges Wunschziel: FC Barcelona.