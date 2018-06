Vierter WM-Tag, vierter Neuzugang beim 1. FC Union. Der Berliner Fußball-Zweitligist bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Nach Stürmer Sebastian Andersson, Abwehrspieler Florian Hübner und Torwart Rafal Gikiewicz steht nun auch die Verpflichtung von Ken Reichel fest. Der Linksverteidiger kommt von Eintracht Braunschweig und erhält bei Union einen Vertrag bis 2020.

„Ich habe bisher fast ausschließlich für Braunschweig gespielt und hatte dort viele emotionale Jahre. Jetzt ist es aber Zeit einen neuen Weg zu gehen, und ich freue mich unheimlich auf die neue Aufgabe in meiner Heimatstadt Berlin“, sagte Reichel. Der 31-jährige lernte das Fußballspielen beim TSV Rudow und dem SV Tasmania in Neukölln, bevor er über die zweite Mannschaft des Hamburger SV 2007 nach Braunschweig kam. Mit der Eintracht stieg er von der Dritten Liga in die Bundesliga auf – und später wieder ab. Für Braunschweig absolvierte er mehr als 300 Spiele, 27 davon in der höchsten deutschen Spielklasse. Zuletzt führte er den Klub als Kapitän an. Nun wechselt er zu einem seiner Lieblingsgegner. Gegen Union erzielte Reichel in den vergangenen zwei Spielzeiten drei Treffer.

In Berlin könnte Reichel die Position von Kristian Pedersen einnehmen. Der dänische Linksverteidiger soll vor einem Wechsel zu Birmingham City in die zweite englische Liga stehen. „Mit Ken Reichel bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der die Zweite Liga seit vielen Jahren kennt. Er war in Braunschweig ein Führungsspieler und soll auch bei uns eine wichtige Rolle spielen“, sagte Unions neuer Sportchef Oliver Ruhnert. (Tsp)