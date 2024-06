Zwischen Sightseeing und hartem Training So bereiten sich die Österreicher auf das Achtelfinale vor

Und plötzlich hat man Zeit. In der Vorrunde rauschte Österreich noch im Vier-Tage-Rhythmus von Spiel zu Spiel. Nun blieb dem Team eine Woche, um sich auf das Achtelfinale am Dienstag vorzubereiten. Dann trifft Österreich um 21 Uhr in Leipzig auf die Türkei.